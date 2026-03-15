《ONE PIECE海賊王》賣出突破6億本！穩坐全球漫畫銷量最高王座

由日本漫畫家尾田榮一郎所創作的長青作品《ONE PIECE》（海賊王），從1997年連載至今已超過28年，截至目前共累積1175話，113卷單行本，而它也一直都是《週刊少年Jump》最仰仗的王牌，長期佔據人氣榜的第一名。



目前《ONE PIECE 海賊王》第114卷也在3月4日於日本發行，集英社官方也特別在書腰部分提到該系列已累積銷售達6億冊！（X@WSJ_manga）

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《ONE PIECE 海賊王》總銷量突破6億本！

而目前，《ONE PIECE 海賊王》第114卷也在3月4日於日本發行，集英社官方也特別在書腰部分提到該系列已累積銷售達6億冊！將原本就非常難突破的5億1600萬本的紀錄提高到另一個層級。

為此，官方也宣布將開啟第二屆全球角色人氣投票，再度點燃全球粉絲熱情。相較之下，由 J·K·羅琳 所創作的《哈利波特》系列小說，全球銷售同樣突破6億冊，被譽為史上最暢銷的書籍系列之一。

值得注意的是，《哈利波特》屬於「小說」系列銷售總和，而《ONE PIECE》則是由單一漫畫家、單一故事線持續連載至今的作品。在漫畫領域創下6億冊銷售的成就，不僅讓《ONE PIECE》穩坐全球銷量最高的漫畫作品寶座，也使尾田榮一郎成為史上銷量最高的單一漫畫作者。

隨著最終章劇情逐步推進，這部連載近30年的傳奇仍在締造歷史，當銷量再度刷新紀錄，《ONE PIECE》其實早已證明了一件事，那就是真正的「大秘寶」，或許就是這份跨越世代的熱情與陪伴。

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