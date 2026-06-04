《寶可夢冠軍》手機遊戲即將上線！| 《寶可夢冠軍》（Pokémon Champions）官方宣佈本作將於6月17日正式登陸iOS與Android雙平台！手機版不但支援跨平台連線對戰，更可無縫繼承主機版進度，還限時贈送「雷丘」及進化石，即看手機版三大賣點。



《寶可夢冠軍》每種對戰模式都可選擇「單打對戰」或「雙打對戰」。 （Pokémon Champions）

《寶可夢冠軍》自今年4月登陸Nintendo Switch及Switch 2以來，這款主打對戰的作品一直備受眾多玩家關注。終於在近日官方公布最新消息，作品將於6月17日正式登陸iOS與Android雙平台！在遊戲中玩家能與全世界的訓練家透過所屬級別進行對戰，根據勝負影響排名。此外還可以進行輕鬆愉快的自由對戰，或與家人朋友在私人對戰中一同遊玩。在每種模式下都能選擇「單打對戰」或「雙打對戰」。

還原「寶可夢競技場」的對戰快感 支援Pokémon HOME

《寶可夢冠軍》的玩法風格充滿經典名作「寶可夢競技場」的影子，主打極具戰略深度的對戰體驗。玩家除了能在遊戲內直接招募心儀的寶可夢，還可透過《Pokémon HOME》，將《Pokémon GO》中收服的寶可夢傳送至本作中並肩作戰。

將「Pokémon GO」中收服的寶可夢傳送至「寶可夢冠軍」戰鬥。（Pokémon Champions）

遊戲模式十分豐富，設有排位戰、休閒模式、私人大廳及線上大賽。玩家們可透過對戰獲取「VP」（Victory points勝利點數）來提升寶可夢的基礎數值、更換招式搭配，以及解鎖更多精美的外觀道具。

限時贈送「雷丘」以及專屬超進化石

為慶祝手機版上線，官方推出了重量級限時福利！所有玩家只需於6月16日至9月1日期間登入「寶可夢冠軍」，即可免費領取一隻「雷丘」，同時還會送出兩顆超級石「Mega Stones」讓雷丘可以進行超進化（Mega Evolve），化身「超級雷丘X」或「超級雷丘Y」，絕對是新玩家開荒的一大戰力！

登入即送雷丘及兩種雷丘進化石。（Pokémon Champions）

「超級雷丘X」分類：鼠寶可夢，屬性：電，身高：1.2m，體重：38.0kg，特性：電氣製造者：當擁有此特性的寶可夢登場時，全場即時變為電氣場地，維持 5 回合。電氣場地狀態時，地面上的寶可夢的電屬性招式威力會變為1.3倍，且不會變為睡眠狀態。

「超級雷丘Y」分類：鼠寶可夢，屬性：電，身高：1.0m，體重：26.0kg，特性：無防守：雙方招式的命中率都會變為100%。

支援Switch/Switch 2跨平台連線及進度繼承

對於早在Switch/Switch 2「開局」的玩家而言，這亦是一個好消息。手機版全面支援跨平台遊玩及進度共享。玩家只需在iOS或Android手機上登入並連結同一個任天堂帳號（Nintendo Account），即可將主機版的遊戲進度繼承至手機。

透過Nintendo Switch、智能手機，輕鬆享受跨平台的對戰樂趣。（Pokémon Champions）

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