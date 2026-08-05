【CHIIKAWA ARTIVERSE 尖東 K11 MUSEA 直擊】如果你也曾因吉伊卡哇（Chiikawa） 在深夜溫習時的嘆氣聲流下淚、因為兔兔（Usagi） 大叫「Yaha」而得到治癒，尖沙咀K11 MUSEA的「Chiikawa Artiverse 藝術特展」於今日（8月1日）正式開幕，你一定不能錯過！



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紅雨 + 機件故障！機動迴旋木馬只限拍照

令人惋惜的是，大會宣布因機件故障加上連日惡劣天氣，那座原本可以讓粉絲乘坐的迴旋木馬將無限期停開，僅限拍照。意外頻生。但這絲毫無損傳媒與同好們的狂熱。跟隨資深粉絲（古參）Mira的步伐，我們將視線徹底鎖定在6樓的室內核心展區。

「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」因機件出現問題，原定可以坐人的迴旋木馬將不再開動，只限拍照。(鍾世傑 攝)

好在上個月大會展在AIRSIDE舉辦宣傳活動，來看當時記者拍下的精美圖片。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

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記者在星期五（7月31日）試玩會當日遇上紅色暴雨警告，原定於1樓海傍戶外展區機動迴旋木馬前舉行的8隻吉祥物大集合，被迫移師至6樓展區。

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作者nagano的腦內傾瀉：從立體雕塑到珍貴手稿

步入6樓，首入眼簾的是吉伊卡哇、小八與兔兔烏薩奇「御三家」圍成一圈的巨型立體雕塑。仔細觀察，雕塑中散落著畫稿與星星等微小細節。這不僅是迎賓裝置，更像是原作者 nagano（又譯：ナガノ / nagano）的腦內世界正具象化地傾瀉而出，定調了整場展覽的敘事線。

步入6樓，首入眼簾的是吉伊卡哇、小八與兔兔烏薩奇「御三家」圍成一圈的巨型立體雕塑。

Mira Chan 是香港地下偶像女團M.A.D成員，在Chiikawa未動畫化前已經是Usagi飯，不過後來更愛「那孩子」Anoko。記者只看了3年，所以特別邀請了這位「古參」同遊，佞下不少講解都多得她。

Mira IG：mira_m.a.d

步入6樓，首入眼簾的是吉伊卡哇、小八與兔兔烏薩奇「御三家」圍成一圈的巨型立體雕塑。(鍾世傑 攝)

往內走是一個極寬敞的漫畫稿展區。大會以角色進行分區，中間穿插著立體的角色擺設。牆上的複製畫稿揭示了許多有趣的幕後設定：吉伊卡哇的叫聲原來源自作者深夜溫習時的嘆氣；而兔兔那標誌性的狂放「Yaha」，則立體地迴盪在整個空間之中。畫作之間不時鑲嵌著立體星星，按下去牆面便會浮現投映光繪。

Chii溫習時，太大力用刷膠，反而弄髒了作業。(鍾世傑 攝)

小八正在欣賞他的五級除草證、看得入神。(鍾世傑 攝)

在第4集動畫中，兔兔在吃拉絲Pizza麵包的場景3D化。(鍾世傑 攝)

畫作之間不時鑲嵌著立體星星，按下去牆面便會浮現投映光繪。(鍾世傑 攝)

與古本屋一起拖走懶在地上的飛鼠。(鍾世傑 攝)

Mira與栗子饅頭大叔乾杯（注意展內不得飲食）(鍾世傑 攝)

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各種Crossover設計構想

除了漫畫複製稿，場內更展出了 nagano 參與各種主題餐廳與插畫設計的構思草圖。粉絲會驚訝地發現，就連餐廳的餐點造型，他都親自參與設計。那些尚未上墨線的鉛筆草稿，線條不夠圓潤，卻透著強烈的生命力。

各種Crossover設計構想的草稿 (鍾世傑 攝)

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深入暗黑設定：異變體空間

對於像Mira這樣的深度粉絲，全場最讓她興奮的無疑是以 那孩子（Anoko）為首的「敵人空間」。地面不時投射出各種「異變體」的光繪，有些冷門得連記者都叫不出名字，Mira卻能一眼認出那隻曾與主角們「猜枚」的奇異兔子。

對於像Mira這樣的深度粉絲，全場最讓她興奮的無疑是以 那孩子（Anoko）為首的「敵人空間」。(鍾世傑 攝)

電視動畫中人氣極高的「黑色流星篇」更被獨立劃分為專區。那顆讓吉伊卡哇「冇覺好瞓」的黑色星星與響鐘，在此原汁原味地立體化，整個區域瀰漫著一股詭異的迷幻感。

電視動畫中人氣極高的「黑色流星篇」更被獨立劃分為專區。(鍾世傑 攝)

那顆讓吉伊卡哇「冇覺好瞓」的黑色星星與響鐘，在此原汁原味地立體化。(鍾世傑 攝)

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毛量變異宇宙與強光警告：最狂熱的感官衝擊

「毛量變異宇宙」絕對是全場觸覺體驗最佳的區域。三隻長出濃密長毛的御三家令人忍俊不禁，特別是「夏L」造型的長髮兔兔，極度吸睛。這個空間的牆壁全被毛絨材質覆蓋，大會開放讓參觀者任意觸摸。不少人順手就在毛料上畫圖寫字，互動感極強。Mira也即場畫了一隻Anoko，大家覺得如何？

「毛量變異宇宙」絕對是全場觸覺體驗最佳的區域。(鍾世傑 攝)

三隻長出濃密長毛的御三家令人忍俊不禁，特別是「夏L」造型的長髮兔兔，極度吸睛。(鍾世傑 攝)

三隻長出濃密長毛的御三家令人忍俊不禁，特別是「夏L」造型的長髮兔兔，極度吸睛。(鍾世傑 攝)

不少人順手就在毛料上畫圖寫字，互動感極強。Mira也即場畫了一隻Anoko，大家覺得如何？(鍾世傑 攝)

之後的展區，掀開布簾前，門外寫著醒目的「強光注意」。

實際踏入這個「音樂宇宙」後，刺眼倒不至於，但絕對是全展區最嘈吵、最熱鬧的一角。正中央懸掛著巨大的 Mirror Ball，伴隨著御三家的迴轉雕像，定時播放《睡衣派對》影片。駐場的指導員會熱情呼籲群眾「識跳一齊跳」，氣氛瞬間被推上頂點。

正中央懸掛著巨大的 Mirror Ball，伴隨著御三家的迴轉雕像，定時播放《睡衣派對》影片。(鍾世傑 攝)

緊接其後是「迷之生物宇宙」，一些在劇中出現的神秘生物，比如有小八扮獅身人臉喵、近日在「惡夢篇」中出現的大象。

「迷之生物宇宙」有小八扮獅身人臉喵。(鍾世傑 攝)

近日在「惡夢篇」中出現的大象(鍾世傑 攝)

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「平行空間宇宙」更好玩，在這裡，主角三人的造型全數異變，原本兇惡的巨人和哥布林變成了好人，盡頭甚至能見到奇美拉化的小八。要對漫畫原著有極深了解的讀者，才能領略這個展區中那份帶著刺痛的幽默。

「平行空間宇宙」更好玩，在這裡，主角三人的造型全數異變(鍾世傑 攝)

盡頭甚至能見到奇美拉化的小八。(鍾世傑 攝)

展覽的最後一區，直接連動了最新的劇場版動畫《人魚島的秘密》。3D立體的人魚塞蓮赫然立於眼前，配搭三位主角划著小艇的經典場景，為整場冒險收結。

展覽的最後一區，直接連動了最新的劇場版動畫《人魚島的秘密》。(鍾世傑 攝)

3D立體的人魚塞蓮赫然立於眼前，配搭三位主角划著小艇的經典場景，為整場冒險收結。(鍾世傑 攝)

展區左砌右砌？策展人解構 nagano 的殘酷與可愛

策展人 SK Lam 解構 nagano 的創作：展覽拆解並重組機動遊戲、裝置、插畫及音樂 4 大宇宙。看似零碎的展區，恰好還原了作品可愛與殘酷並存的本質。走完一圈，你會讀懂這絕非單純的公仔打卡展。

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活動資訊

名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）

購票平台： Klook、貓眼

原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品（Klook圖片）

裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑（Klook圖片）

音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）