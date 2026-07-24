日本最帥動漫男神TOP 10　《咒術迴戰》2角色入圍！冠軍實至名歸

動漫迷準備暴動！日本最新票選「最帥動漫男神TOP 10」正式出爐，榜單一公開立刻掀起熱議。



《進擊的巨人》人氣天花板兵長里維強勢坐穩亞軍，《間諜家家酒》完美人夫黃昏、《名偵探柯南》純情男神工藤新一也都成功擠進前十；至於冠軍幾乎毫無懸念，由《咒術迴戰》「現代最強咒術師」五條悟霸氣奪下第一，不少粉絲更直呼，只要看到他摘下眼罩的瞬間就直接戀愛！

本文一次整理日本票選「最帥動漫男神TOP 10」完整榜單，帶你看看這群讓動漫迷、甚至連直男都甘願圈粉的超人氣角色，到底魅力在哪裡。

日本票選「最帥動漫男神TOP 10」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：洛伊德佛傑（黃昏）《SPY×FAMILY間諜家家酒》

《間諜家家酒》洛伊德佛傑以81.7分拿下第10名。身為西國情報組織WISE的王牌間諜「黃昏」，他平時偽裝成精神科醫師，為了執行任務組成臨時家庭，卻在與約兒、安妮亞朝夕相處的過程中，逐漸流露出溫柔體貼的一面。無論是高挑帥氣的外型、冷靜縝密的頭腦，還是能在各種身分間完美切換的超強能力，都讓洛伊德成為近年人氣最高的成熟系動漫男神之一。

不少網友大讚洛伊德根本是「全能男神」，不只擁有187公分高挑身材和超高顏值，無論是當間諜、醫師，甚至下廚、縫紉、照顧孩子都樣樣精通，直呼「真的沒有他不會的事」。也有人認為，他對安妮亞細心照顧、對女性溫柔有禮，更讓魅力值直接拉滿；還有粉絲被他凡事總把家人放在第一位的模樣圈粉，直呼「比起完成任務，更在乎家人的地方真的帥到不行！」

第9名：坂田銀時《銀魂》

《銀魂》主角坂田銀時以81.7分拿下第9名。頂著一頭銀髮、總是一副沒睡飽的死魚眼，平時不是偷懶就是狂吃甜食，看起來完全沒有主角包袱，但只要夥伴遇到危機，他總會第一個站出來。銀時的魅力從來不是走完美王子路線，而是靠著搞笑與認真之間的超強反差，加上關鍵時刻毫不猶豫保護重要之人的身影，成為無數動漫迷心中的經典男神。

不少網友表示，銀時最吸引人的就是「平常超廢、認真起來卻帥到不行」，前一秒還在耍廢耍嘴皮，下一秒就能說出直擊人心的名言、做出最熱血的舉動，反差魅力直接拉滿。也有粉絲認為，他雖然平常只拿著木刀，卻總能在戰鬥中靈活應變、奪下敵人的武器反擊，帥氣程度絲毫不輸其他熱血主角。更有人直呼，銀時就是《週刊少年Jump》最有反差魅力的男主角，平時看似懶散，真正爆發時卻讓人忍不住一次又一次被圈粉。

第8名：糸師凜《BLUELOCK藍色監獄》

《BLUELOCK藍色監獄》糸師凜以81.9分排名第8。擁有186公分高挑身材、冷峻外型與頂尖足球實力的他，是作品中公認的天才前鋒。不僅能在球場上迅速分析局勢、精準掌控比賽節奏，散發出的強大壓迫感更讓對手不寒而慄。雖然個性冷淡、說話毫不留情，但也正是這股生人勿近的高冷氣場，讓糸師凜成為近年最受歡迎的動漫男神之一。

不少網友大讚糸師凜根本是「高冷系天花板」，直呼「真的太可愛了」，認為由聲優內山昂輝配音更替角色魅力大加分。也有粉絲特別喜歡他與哥哥糸師冴之間複雜又充滿張力的兄弟關係，笑稱小時候總跟在哥哥身後的凜，就像一隻忠心耿耿的小狗，反差萌十足；但一踏上球場，又能瞬間切換成冷靜操控全局的天才前鋒，彷彿將對手玩弄於股掌之間。還有不少人直呼，就算不懂足球，也看得出他球技強到誇張，搭配高顏值與超強運動神經，完全就是「會踢足球的帥哥」代表。

第7名：工藤新一《名偵探柯南》

《名偵探柯南》工藤新一以83.1分奪下第7名。身為高中生名偵探，他不僅擁有超強推理能力，足球實力同樣出色，雖然因神祕事件變成江戶川柯南，卻始終默默守護著毛利蘭，從未改變心意。新一的魅力不只是高顏值，更來自冷靜沉著的判斷力、面對危機時挺身而出的勇氣，以及多年來始終如一的專情，讓他一直都是無數動漫迷心中的理想男友代表。

不少網友直呼「新一根本是完美男友」，從學生時期一路喜歡到現在，甚至收藏周邊、親手畫角色插畫表達愛意。也有粉絲大讚他是「眼裡只有蘭的專情派男神」，不僅頭腦聰明、足球踢得好，認真推理時的帥氣側臉更是讓人瞬間心動。

還有人笑說，新一雖然偶爾有點中二、談戀愛也不算拿手，但正是這份青澀與笨拙，搭配對蘭始終不變的真心，以及破解案件時散發出的自信魅力，反而讓人越看越著迷。

第6名：赤羽業《暗殺教室》

《暗殺教室》赤羽業以84.2分拿下第6名。頂著一頭招牌紅髮、犀利眼神與超高智商的他，是作品中最具人氣的角色之一。平時總愛惡作劇、嘴角掛著壞笑，散發一股難以捉摸的危險氣息，但一到關鍵時刻卻能冷靜分析、展現驚人實力。赤羽業最大的魅力就在於兼具天才般的自信、帥氣外型與鮮明反差，隨著劇情推進逐漸成長，也讓他圈粉無數。

不少網友直接封他是自己的「本命男神」，直呼光是顏值就已經贏一半，「那張臉真的帥到沒話說」，尤其銳利又帶點玩味的眼神，更是讓人一秒淪陷。也有粉絲認為，赤羽業同時擁有帥氣與可愛兩種魅力，加上聲優岡本信彥的精彩詮釋，讓角色魅力再升級。

還有人笑稱他就是「帥氣的紅色惡魔」，挑釁時壞壞的笑容、戰鬥時的冷靜果斷，以及高挑身材與過人頭腦，全都集結在同一個角色身上，難怪多年來人氣始終居高不下。

第5名：狗卷棘《咒術迴戰》

《咒術迴戰》狗卷棘以86.3分衝進第5名。身為準一級咒術師的他，因擁有強大的「咒言」能力，為了避免誤傷他人，平時只能用飯糰餡料名稱與人溝通。話不多、總是默默守護夥伴的設定，反而成了他最迷人的特色。外型清秀、充滿少年感，一旦進入戰鬥狀態，只要簡短一句咒言就能瞬間壓制敵人，可愛與帥氣兼具的反差魅力，讓他成功擄獲大批粉絲的心。

不少網友表示，自己本來就特別喜歡擁有特殊能力的角色，而狗卷棘根本是「反差魅力的集大成」。有人大讚他頂著少年感十足的外表，搭配聲優內山昂輝低沉磁性的嗓音，魅力直接翻倍；也有粉絲封他是「美少年代表」，特別提到《劇場版咒術迴戰0》換上不同髮型後，又展現出另一種成熟帥氣。

除此之外，狗卷重情重義、總是願意為夥伴挺身而出的個性也讓人圈粉，平時只能說著「鮭魚」、「鮪魚美乃滋」等飯糰餡料時可愛到不行，但戰鬥中喊出「別動」、「飛出去」等咒言的瞬間，又帥得讓粉絲忍不住尖叫。

第4名：怪盜基德（黑羽快斗）《名偵探柯南》

《名偵探柯南》怪盜基德以87.5分拿下第4名。真實身分是高中生黑羽快斗的他，平時活潑愛開玩笑，看起來就是個普通少年；但只要換上招牌白色禮服、戴上高禮帽化身怪盜基德，立刻變成風度翩翩、神出鬼沒的傳奇怪盜。精通魔術、變裝與逃脫技巧，再加上快斗與基德截然不同的雙重魅力，也讓他多年來穩坐動漫男神代表之一。

不少網友直接告白「世界第一喜歡怪盜基德」，認為平時愛耍嘴皮、充滿少年感的黑羽快斗，一變身成優雅又神祕的怪盜基德，成熟魅力瞬間爆棚，反差感完全讓人無法招架。也有粉絲大讚，不論面對任何危機，他總能保持從容不迫，用高超魔術與機智玩弄對手於股掌之間，帥氣程度滿分；而偶爾流露出的溫柔與人情味，更讓角色增添不少魅力。

還有人表示，雖然怪盜基德並非《柯南》每集都會登場，但每次現身都是話題焦點，華麗的偷盜手法、神乎其技的變裝能力，以及與柯南亦敵亦友的精彩對決，都讓人百看不厭。

第3名：轟焦凍《我的英雄學院》

《我的英雄學院》轟焦凍以87.7分勇奪第3名。擁有招牌「半冷半燃」個性的他，右半身操控冰、左半身操控火焰，加上紅白雙色髮型與臉上的燒傷疤痕，辨識度高到一眼就能認出。早期的轟焦凍總是冷淡寡言、拒人於千里之外，但隨著劇情發展，他逐漸走出原生家庭帶來的陰影，也慢慢展現天然呆、溫柔體貼的一面，反差魅力讓人氣一路飆升。

不少網友直呼轟焦凍根本「帥到犯規」，認為他集高顏值、強大實力與天然個性於一身，第一次登場就知道絕對是男神等級，甚至連臉上的燒傷痕跡都成了獨一無二的魅力。也有粉絲形容他是「冷酷外表下藏著熱血靈魂」，平時話不多、氣場十足，卻時不時冒出天然發言，和爆豪勝己、綠谷出久互動時又會展現截然不同的一面，讓人越看越喜歡。還有不少人敲碗，希望轟焦凍未來能有更多戲份，認為他的角色魅力完全足以撐起更多精彩故事，而不只是陪伴主角成長的重要角色。

第2名：里維·阿卡曼《進擊的巨人》

《進擊的巨人》里維·阿卡曼以89.8分穩坐第2名。身為被譽為「人類最強士兵」的傳奇角色，里維雖然身材並不高大，卻憑藉超越常人的戰鬥能力、精準判斷力與冷靜氣場，成為作品中無可取代的存在。無論是操控立體機動裝置時的俐落身手、對部下始終如一的責任感，還是面對同伴逝去時深藏心中的悲痛，都讓他的魅力不只停留在外型，而是多了一份沉穩又令人心疼的角色厚度。

不少網友大讚里維「又帥又可愛」，直呼他根本是《進擊的巨人》裡的顏值與實力天花板。除了神谷浩史充滿魅力的聲線加持，他平時嚴重潔癖、表情冷淡，偶爾卻會冒出意想不到的發言，形成超強反差感，也成為粉絲最愛的特色之一。

有人表示「每天看兵長都會更喜歡他」，認為里維不只強到無人能敵，還是一名真正重視夥伴的領袖。更有粉絲用「帥氣潔癖的人類最強」形容他，尤其在戰場上啟動立體機動裝置、以驚人速度斬殺巨人的瞬間，冷酷氣場、低沉嗓音與頂尖戰力全都集結，難怪多年來人氣始終屹立不搖。

第1名：五條悟《咒術迴戰》

《咒術迴戰》五條悟以90.9分毫無懸念拿下冠軍，登上「最帥動漫男神TOP10」榜首。身為特級咒術師的他，擁有標誌性的白髮、蒼藍雙眼與修長身形，再加上「無下限術式」與「六眼」能力，從外型到實力都堪稱頂級。平時的五條悟總是一副吊兒郎當、愛開玩笑的模樣，但一進入戰鬥狀態，瞬間展現出壓倒性的力量與霸氣。

無論是摘下眼罩露出雙眼的經典瞬間，還是施展領域展開「無量空處」時的震撼場面，都讓他成為無數粉絲心中的完美動漫男神。票選結果公開後，網友留言幾乎一面倒被五條悟的顏值與反差魅力收服，有人直呼「摘下眼罩那刻真的太犯規」，甚至笑稱那張臉根本像現實中不存在的完美比例。

雖然他的個性有時過於隨性，未必是傳統意義上的理想男友，但光靠顏值就足以讓人忍不住一直關注。也有粉絲大讚他是「最強又最棒的老師」，認為他願意替乙骨憂太、虎杖悠仁爭取機會，甚至將學生放在心上的行動，比單純的強大更令人著迷。不少粉絲最後總結，五條悟就是集顏值、戰力與角色魅力於一身的存在，白髮造型、超高身材、無敵術式與「無量空處」全都成為經典標誌。即使他有著自信過頭、愛惡作劇的一面，但正是這些不完美的特質，反而讓他成為獨一無二、難以取代的動漫男神。

從五條悟、里維到工藤新一、怪盜基德，這份「最帥動漫男神TOP10」榜單不只是比拼角色外型，更看見每位角色背後獨特的魅力。有的人靠逆天戰力圈粉，有的人憑藉溫柔守護、專情性格打動人心，也有人用反差感與成長故事成為粉絲心中的白月光。

畢竟動漫角色之所以能讓人多年難忘，從來不只是因為一張帥氣的臉，而是那些在關鍵時刻展現出的信念、羈絆與閃耀瞬間。看完這份榜單後，你心中的第一名又是哪位動漫男神呢？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】