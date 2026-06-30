世界盃2026｜日漫《藍色監獄》曾說出「沒冠軍就是廢物」惹眾怒

2026世界盃正如火如荼進行，日本隊在賽場上的表現持續成為國內外焦點。然而就在全國沉浸於足球熱潮之際，日本人氣足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》卻意外成為社群爭議主角。



近期日本X上，大量網友重新翻出《藍色監獄》第一話中的一段經典劇情。

故事開頭，「藍色監獄計畫」負責人繪心甚八為了闡述自己的足球理念，曾直接批評日本足球長期以來的文化，甚至影射當時的日本代表球星本田圭佑與香川真司，拋出一句極具爭議性的發言：

沒拿過世界盃冠軍？那不就是廢物嗎？

《藍色監獄》因世界盃期間再被翻舊帳

這次爭議之所以再度延燒，很大原因來自《藍色監獄》近年已逐漸成為日本最具代表性的足球作品之一。日本足球協會（JFA）近年多次與《藍色監獄》展開聯名企劃，J聯盟、日本國家隊宣傳活動中也頻繁出現作品身影，使不少民眾早已將《藍色監獄》視為「日本足球漫畫代表作」。

《藍色監獄》近年已逐漸成為日本最具代表性的足球作品之一。（Wikipedia）

正因如此，部分足球迷開始重新檢視作品內容。有網友認為，一部獲得官方合作、甚至代表日本足球形象的作品，過去卻曾透過貶低真實國腳來建立世界觀，本身就存在矛盾。尤其本田圭佑與香川真司被視為日本足球黃金世代的重要象徵，兩人都曾帶領日本隊在世界盃創下佳績，因此不少球迷認為作品的描寫相當不妥。

網民對此事的評論。（截取自X，翻譯自Google）

塑造反派可以 但別踩真實球員

綜合日本網路上的批評聲音，其實並非反對繪心甚八這個角色本身，而是認為作者沒必要把現實人物拉進來。

有網友舉例表示：「像《飆速宅男》的御堂筋那討厭的角色我完全能接受，但如果要建立角色魅力，不該靠踩現實中的運動員。」在不少球迷眼中，虛構角色再怎麼囂張都沒問題，但把現實世界努力多年的運動員當成墊腳石，就是另一回事。

當時連美斯和C朗都還沒拿過世界盃

另一個被瘋狂討論的觀點，就是這套邏輯本身根本站不住腳。因為《藍色監獄》開始連載的2018年，當時不只本田圭佑和香川真司沒有世界盃冠軍，就連美斯和C朗也都還沒拿過世界盃。

直到2022卡達世界盃，美斯才終於完成冠軍夢。因此許多網友調侃：「照繪心的標準，當年的美斯也是廢物」、「那內馬爾、哈蘭德是不是也全都不及格？」

《藍色監獄》動畫版大幅刪改！反而讓批評聲浪更大

而這段爭議內容其實在動畫版播出時已修改。原本漫畫中相關球員姓名不再明確提及，部分爭議台詞也被刪除。

由於動畫播出後，《藍色監獄》開始與J聯盟、日本足球協會展開各種合作，因此這項改動也被外界視為「官方降溫」。

然而這樣的處理方式反而再次引來批評。有網友表示：「漫畫敢寫，動畫卻不敢播，不就代表自己也知道有問題嗎？」也有人認為：

如果真的相信自己的理念，就應該一路貫徹，而不是一邊挑釁日本足球、一邊跑去跟官方合作。

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