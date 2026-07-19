85歲宮崎駿最新近況！吉卜力公園推「全景箱展」兒子曝父親仍創作

日本動畫大師宮崎駿即使已經85歲，創作腳步依舊沒有停下，日本愛知縣長久手市「吉卜力公園」於7月7日舉辦全新企劃展「全景箱展」媒體內覽會，擔任吉卜力公園監督的宮崎吾朗也在現場談到父親宮崎駿近況，透露他「現在也還在畫新的圖」，證實這位動畫巨匠仍持續投入創作。



兒子希望宮崎駿能一直畫到生命最後一刻

談到宮崎駿旺盛的創作力，宮崎吾朗先是以親子間才有的幽默語氣笑說：「有時候會覺得有點受不了，差不多也該夠了吧（笑）。」但隨後也坦言：「都走到這一步了，希望他能一直畫到生命最後一刻。」他更形容，宮崎駿如今畫的新作品「已經像是從箱子裡滿出來，連框架都不存在的全景箱」，展現出對父親創作能量的敬意。

這次「全景箱展」展出宮崎駿在《蒼鷺與少年》製作後期開始，花費約3年時間打造的31件「全景箱」作品。

所謂全景箱，是以宮崎駿兒時沉迷的紙工作為原點，透過在箱子中重疊配置多層圖像，呈現出如電影場景般具有深度與空間感的立體作品。

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展出內容涵蓋從《風之谷》到《蒼鷺與少年》等宮崎駿長篇動畫作品，也包含三鷹之森吉卜力美術館、吉卜力公園上映短片，以及全新原創作品。觀眾能透過一個個箱中世界，看見草木在風中搖曳、鯨魚與魚群在海中游動、角色彷彿下一秒就會動起來，甚至像是能聽見笑聲、浪聲與引擎聲。

「全景箱展」自7月8日起於吉卜力公園開展，預計將展出一段時間。同時，企劃展示室也進行更新，新增與高畑勳、宮崎駿一同參與吉卜力創立，並推出無數經典作品的製作人鈴木敏夫相關展示。

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