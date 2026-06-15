新番《躲在超市後門抽菸的兩人》　相差21歲忘年戀引發歐美論戰

還沒正式開播就先因為年齡差設定引發熱議。改編自同名漫畫的動畫《躲在超市後門抽菸的兩人》，預計今年7月正式播出，不過日本Abema等平台已率先以短篇形式搶先上線。其中男女主角相差21歲的戀愛關係，意外在歐美動漫圈掀起討論，甚至讓部分網友直接開戰。



這部作品的男主角佐佐木是一名46歲的上班族，每天被工作壓得喘不過氣，過著平凡又疲憊的社畜生活；而女主角山田則是25歲的超市店員，同時還有另一個身份「田山」。兩人在超市後門的吸菸區相遇，逐漸建立起特別的情感連結，也成為故事最核心的看點。

兩人在超市後門的吸菸區相遇，逐漸建立起特別的情感連結，也成為故事最核心的看點。（YouTube@TBSアニメ）

男女主在吸菸區逐漸建立起特別的情感連結：

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然而隨著動畫曝光，部分西方觀眾開始將焦點放在兩人的年齡差距上。在Reddit與X等社群平台，不少人指出，當山田出生時，佐佐木早已是21歲的成年人，認為如此懸殊的年齡落差讓人感到不自在，甚至質疑這樣的戀愛關係是否合適，相關討論很快就在網路上發酵。

不過另一派觀眾則抱持完全不同的看法。他們認為《躲在超市後門抽菸的兩人》並不是一部刻意渲染禁忌戀情的作品，而是一部描寫成年人孤獨與疲憊的戀愛故事。比起轟轟烈烈的激情，它更著重於兩個被現實磨耗的人，如何透過共同的習慣與短暫相處，在冰冷的都市生活中找到喘息空間與情感寄託。

許多支持者也指出，這種以職場成年人為主角的戀愛作品本來就相對少見。相較於大量以高中校園為舞台的青春戀愛動畫，《躲在超市後門抽菸的兩人》反而因為貼近社會人的生活與心境，展現出截然不同的成熟魅力。

而從實際人氣來看，作品似乎並未受到爭議影響。該作目前在Crunchyroll累積超過1萬則評價，並維持5.0分滿分成績。許多觀眾表示，比起糾結男女主角年齡差距，他們更喜歡作品細膩描繪角色內心世界的方式。

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也有不少網友在社群上分享自己的生活經驗，認為成年人之間相差十幾歲甚至二十歲並不罕見。有人提到自己的祖父母年齡相差16歲，也有人舉出許多知名好萊塢明星、歌手以及企業家，伴侶之間年齡差距超過10歲、20歲甚至30歲以上的案例其實所在多有。

更有人直言，劇中的山田已經是25歲的成年人，擁有獨立判斷能力與社會經驗，並非剛成年不久的年輕人，因此不應該單純用數字去否定一段關係。隨著動畫正式開播時間越來越近，這段相差21歲的「忘年戀」究竟會讓更多觀眾感動，還是持續引發爭議，顯然已成為本季新番最受關注的話題之一。

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