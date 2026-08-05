《獵人》繼承戰亂到爆！日本神人製「超狂關係圖」　網：冨樫都驚

《獵人（全職獵人）》（Hunter × Hunter）近期恢復連載後，劇情再次聚焦「王位繼承戰」，龐大的角色數量與層層交織的勢力關係，再度讓不少讀者看得一頭霧水。



就在粉絲們忙著複習劇情時，日本一名狂熱粉絲「ponta_226」公開自製的超完整人物關係圖，幾乎把所有重要角色與勢力全部整理進去，精細程度震撼全球《獵人》迷，也讓許多人再次佩服作者冨樫義博驚人的世界觀設計能力。

點擊圖片放大看清楚，《獵人》迷公開自製的超完整人物關係圖：

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這張人物關係圖不只整理卡金王國各王子陣營、護衛、保鑣與各方勢力之間的關聯，就連伊耳謎、拿酷戮等角色的念能力資訊也一併標示，方便讀者快速掌握角色定位。

更誇張的是，製作者後續還持續依照網友討論更新內容，不斷補充與修正細節，甚至把《貪婪之島》中許多讀者幾乎已經遺忘的配角，例如「摩塔利切」都收入其中，完整度高到讓不少粉絲直呼根本是官方攻略本等級。

《獵人》王位繼承戰一直被認為是系列最複雜的篇章之一，除了角色眾多，每位人物背後還牽涉不同勢力、念能力、政治角力與心理博弈，因此每次漫畫恢復連載時，許多讀者最大的困擾往往不是忘記劇情演到哪，而是早已記不得角色名字，以及彼此之間到底是敵是友。

也因為如此，這份人物關係圖迅速成為許多追連載讀者的「救命神器」。不少網友笑說，每次《獵人》復刊前都得重新惡補角色關係，如今終於有一張圖可以快速複習，大幅降低閱讀門檻，也有人開玩笑表示，這份資料複雜到連冨樫義博本人看到，說不定都會被震撼。

除了大讚整理者的耐心與毅力，也有不少讀者坦言，正因為王位繼承戰資訊量實在太驚人，因此決定乾脆等整個篇章完結後再一次追完，避免每次停刊、復刊都得重新複習龐大的角色設定。

不過，對於持續追更的粉絲而言，這張「完整版角色關係圖」無疑已成為現階段閱讀《獵人》不可或缺的重要工具，也再次讓人見識到冨樫義博打造複雜劇情與角色網絡的深厚功力。

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