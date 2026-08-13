前AV女優靠Claude自學寫Code轉行！從零基礎到網站工程師輕鬆賺錢

前AV女優靠Claude自學寫Code轉行！日本暗黑界從來不缺奇葩轉業故事，但這次的跨度連矽谷科技精英都看傻了眼。前陣子還在螢幕前揮灑汗水的AV女優，如今已經坐在電腦前敲打鍵盤，靠著寫程式接單賺錢。



前AV女優靠Claude自學寫Code轉行！（X）

女主角是曾以藝名菜月ひかる活躍於成人影視圈的女優。她在2026年8月初透過X（前稱Twitter）以新帳號「ノア/Noa」發佈了一則極具衝擊力的自我介紹。她直言去年已正式引退，由於原本擁有兩萬粉絲的帳號被經紀公司收走，只好從零開始。令人跌破眼鏡的是，她目前正以自由接案程式設計師的身份謀生。

女主角是曾以藝名菜月ひかる活躍於成人影視圈的女優。（X）

前女優如何靠AI轉行接單？

菜月ひかる於2022年出道，並在2023年成為FALENO專屬女優。短短幾年後，她的身份標籤已經從「專業女優」變成了「網頁開發者」。她在貼文中透露，自己主要是利用AI模型Claude來協助編寫程式碼，進行業務自動化以及網頁製作。這名前女優利用Claude成功自學編程，不僅順利轉行，還能自由接單做網站工程師。這讓許多工科出身的程式設計師倍感壓力。沒有電腦科學背景，沒有經歷過傳統的演算法摧殘。她是怎麼做到的？

利用Claude成功自學編程，順利轉行。（X）

Claude為何成為零基礎轉行神器？

答案在於生成式AI的進化速度。由Anthropic（美國人工智能初創公司）開發的大型語言模型Claude，具備強大的Messages API與結構化輸出能力，不僅能處理複雜的業務邏輯，還能大幅降低系統開發的門檻。只要具備基礎的邏輯思維與Prompt（提示詞）技巧，普通人也能組裝出具備商業價值的網頁與自動化腳本。這意味著程式語言的壁壘已經被徹底打破。

Claude不僅能處理複雜的業務邏輯，還能大幅降低系統開發的門檻。（Claude）

Noa在貼文中幽默寫道：「我打算認真工作，但偶爾可能會露出本性也說不定。笑。」她甚至直接開放X的私訊功能，歡迎大家找她洽談網頁製作與自動化的業務。

在貼文下還有眾多網民留言：

「Noa小姐，您也不希望Claude的token用完吧？」Noa回復：「討厭😂」

大部分都是祝福的留言：

「恭喜！你會夢想成真！💪」Noa回復：「好久不見！讓我們實現夢想吧❤️」

「追夢的過程中，請不要放棄。我們會全力支持你。作為程式設計師，請繼續努力，獲得更多成功。」Noa回復：「謝謝您❤️得到你們的支持我也會更努力的💪」

「經歷的跨度很驚人，但真正靠自己的力量打造下一個職業生涯的這一點，才是厲害的地方。」