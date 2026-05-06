AI 工具近年不斷進化，從寫文、畫圖、配音，到自動回覆訊息，幾乎每一環都可以交由模型代勞。最近網上流傳一名來自美國奧斯汀的 21 歲大學生，據稱利用 Claude Code、Flux 及 ElevenLabs 等工具，打造出一名不存在的 AI 女友角色，並放到 OnlyFans 經營。資料指，該帳號在首 30 天內已進帳 43,000 美元，整個運作背後甚至不用真人出鏡，亦毋須團隊協作。



一個不存在的女生 卻真的有人付費訂閱

根據資料，這個 AI 女友角色名叫 Maya，設定上是一名 22 歲女生，曾就讀心理學，後來退學。她在 OnlyFans 上有 1,247 名付費訂閱者，其中消費最高的一名粉絲，在一個月內已經花了 1,847 美元購買訊息互動及內容，而平均每名粉絲帶來的收入則為 34 美元。

最特別的是，Maya 並不是真人。沒有模特兒、沒有拍攝團隊，也沒有真人在背後逐句回覆訊息。整個角色其實只是建立在一部 MacBook 裡面的 4 個 markdown 檔案之上。圖片由 Flux 生成，語音由 ElevenLabs 製作，而所有文字對話，則由 Claude Code 負責處理。

類似玩法早已出現 但現在門檻更低

資料亦提到，Maya 並不是第一個類似案例。較早前已有一些 AI 虛擬模特兒在網上累積商業價值，例如來自巴塞隆拿、粉紅色頭髮形象的 Aitana López，據稱每月可帶來最高 10,000 歐元收入；另一個名為 Emily Pellegrini 的 AI 角色，則據稱由匿名創作者利用 Midjourney 打造。

不過，今次 Maya 之所以特別受到關注，並不只是因為她賺到錢，而是建立速度明顯快得多。資料指出，Aitana 花了 18 個月打造，Emily 亦用了長時間反覆製作，但 Maya 則在 4 個星期內便完成。這反映現時 AI 工具組合比以往成熟得多，製作一個可持續經營的虛擬人物，所需時間和成本都大幅下降。

Maya 的核心其實只是 4 份檔案

這個系統最核心的概念，是將角色拆成 4 份不同用途的檔案，讓 AI 在每次回覆訊息前，都先讀取相關設定，再作出反應。

第一份是 persona.md，作用是定義角色背景，也就是 Maya 是誰。內容包括她的出生年份、家庭背景、喜歡甚麼、討厭甚麼、哪些題目不能談、平時會用甚麼語氣說話。資料顯示，這份設定內連她討厭繼父、喜歡 Lana Del Rey、愛吃 chicken tenders 這類細節都寫得相當完整，目的是令角色看起來更像一個真實存在的人。

第二份是 voice.md，用來規定她的說話方式和聲線習慣。除了語音樣本會交由 ElevenLabs 複製之外，連她說話是否全用小寫、多久可用一次某些口頭禪、哪些表達方式不應出現，也會事先寫進去，令角色在不同訊息中都保持一致風格。

第三份是 flux.md，主要負責角色外觀。這部分會列出眼睛顏色、髮型、膚色、身高和一些辨識特徵，例如左手腕上有一道小疤痕。其後再利用大量參考圖片和 LoRA 訓練，令 AI 在反覆生成圖片時，仍可維持同一人物外貌。

第四份則是 brain.md，作用類似記憶庫。每一名訂閱者的互動紀錄、稱呼方式、曾經提過的生活資訊、偏好甚麼內容，甚至情緒狀態，都會儲存在這份檔案裡。Claude Code 在每次回覆前先讀取相關資料，再根據既有設定作答，之後再把新資訊加回去。這樣一來，角色就不容易忘記對方是誰，也較少出現前後矛盾。

不用真人回覆 Claude 直接扮演角色互動

在這套流程中，Claude Code 的角色非常關鍵。它不是單純回覆訊息，而是每次都先讀取 persona、voice 和 brain 等資料，再用符合角色設定的方式作答。資料形容，它會完全代入 Maya 身份，不會隨便出戲，也不會輕易承認自己是 AI。

系統運作流程大致是先讀取設定，再回覆訊息，之後抽取新資訊，最後更新記憶檔案。整個收件匣甚至可以每隔 30 秒輪詢一次，做到近乎持續運作。即使創作者睡覺，系統翌日仍可補上一句像是真人說的訊息，例如「sorry babe just woke up」，令互動感覺更加自然。

這類玩法最厲害的地方，不是單一 AI 模型特別聰明，而是整個角色設定、外貌一致性、語音風格和記憶系統都被串連起來，形成一個完整虛擬人格。

首月收入 4.3 萬美元 扣除平台分成後仍有可觀利潤

根據資料，Maya 在首 30 天收入為 43,000 美元。扣除 OnlyFans 20% 平台分成、Stripe 3% 手續費，以及每月約 400 美元的 Claude、Flux 和 ElevenLabs 等運算成本後，最終淨收入約為 32,710 美元。

若單看數字，這對一名 21 歲大學生來說確實相當可觀。更重要的是，原文強調這個模式幾乎毋須支付模特兒、拍攝、剪輯等傳統內容製作成本，最大投入其實只是前期 4 星期的設定與整合工作。這亦令不少人開始關注，AI 虛擬人物未來是否會在更多平台和內容類型中大量出現。