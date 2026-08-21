《香港01》科技玩物頻道早前有幸獲任天堂邀請，參加在稍早前於東京舉行的《The Duskbloods》媒體體驗會，並且非常榮幸能與遊戲製作人宮崎英高先生進行了一場訪問，以下立即送上訪問內容。



《香港01》科技玩物頻道非常榮幸能與《The Duskbloods》遊戲製作人宮崎英高先生進行了一場訪問

The Duskbloods試玩感：爽到不想停！美德機制與極速立體戰全解說

首款Switch 2獨佔作 仍保持一貫FromSoftware風格美學

過去FromSoftware的遊戲大多於PlayStation、Xbox或PC首發，之後才再移植到Switch上。今次《The Duskbloods》則為Switch 2獨佔遊戲，我們想當然了解一下宮崎英高對Switch 2這部主機的看法，以及有沒有特別為Switch 2設計的玩法或機制。對此宮崎先生回答：「Switch 2本身是一部重視網路功能的主機，和作為網路遊戲的《The Duskbloods》非常契合。而遊戲中也確實有好幾個地方活用了Switch 2的機能和特性，但是現階段還不能透露(笑)。」看來Switch 2機主可以期待一下本作有其他平台無法體驗到的內容了。

我們也問到《The Duskbloods》會否支援Switch 2的「遊戲聊天」（Game Chat）功能，畢竟多人連線遊戲玩家都傾向一邊和朋友聊天一邊玩，能在本作中即時看到其他玩家的表情和反應肯定會很有趣。對此宮崎先生同樣回答「現階段不能說」，看大家怎樣理解了。

《The Duskbloods》（任天堂官方提供）

而提到任天堂主機，玩家們首先想起的可能會是《Pokemon》精靈寶可夢、《Mario》等任天堂第一方IP，都是走可愛合家歡路線，但宮崎英高過去的作品素來以黑暗、沉重的劇情和設定聞名，表達手法也比較隱晦。《The Duskbloods》又有否因應Switch 2而在劇情上有所調整，例如減少黑暗感覺或使用較直白的描述呢？宮崎先生這樣回答：

「在劇情和設定方面並沒有特別因應Switch 2或任天堂而作出調整。雖然在開發期間有考慮到Switch 2平台的性質並努力嘗試過作出調整，但最後還是失敗了，變回了一貫的FromSoftware(笑)。

「不過在敘事手法方面，因應今次採用線上多人遊玩模式，玩家需要一直進行遊戲來逐步揭開故事內容，敘事方式和過往也有些分別。加上今次以角色為主導，試玩版有6位角色，正式版會超過10位，角色之間有著各種各樣的關連性，會比較有群像劇感覺，和我們過去的作品較為不同，希望能帶給玩家一些新鮮感。」

相信玩家不用擔心《The Duskbloods》因為在Switch 2獨佔就失去了FromSoftware和宮崎英高的美學。

新感覺高速立體戰鬥 體驗多人線上PVPVE樂趣

過去的《黑暗靈魂》系列以及《艾爾登法環》也存在PVP玩法，但屬於可選擇內容，玩家完全不參與PVP亦不影響遊戲進程。對於為何今次會開發《The Duskbloods》這款PVP主導的遊戲，宮崎先生這樣回應：「過去《黑暗靈魂》系列本質上是單人遊戲，PVP和連線模式主要是作為添加刺激感和趣味的額外內容。而《The Duskbloods》則不同，它一開始就是以線上多人遊玩為前提開發，目標是讓盡可能多的玩家參加，在其中享受到樂趣。」

玩家之間有時是互相砍殺的敵人，但有時是共同挑戰強敵的戰友，是《The Duskbloods》一大特色。

除了單機和多人連線的分別外，《The Duskbloods》和宮崎先生過去的作品相比，玩家角色的機動性能也大為提高。那麼在遊戲中設計敵人和首領時和過去會否有很大差別呢？宮崎先生回答：「《The Duskbloods》中玩家角色機動力高、移動速度快，角色停留在空中的時間也比以往長得多，就空中戰鬥的設計以及各種強敵、侵略者的設計上確實花了不少功夫。

另一方面，在過去的魂系遊戲中就算是雜兵，數量多起來時也是相當的威脅，但《The Duskbloods》中的雜兵主要是讓玩家打倒而存在，我們就將雜兵設計得比以往簡單。《The Duskbloods》的戰鬥往往以一對多為前提，亦常有同時面對複數Boss敵人的情況，這方面我們從《艾爾登法環 黑夜君臨》(Elden Ring Nightreign)得到了不少經驗和門道。」

就記者試玩所得，強敵都真的很強，一不小心就會被打倒...

既然是多人線上遊戲，那麼玩家又能否和朋友預先組隊，再挑戰其他玩家呢？宮崎先生爽快回答：「可以的，以血盟模式為例，玩家可以先邀請玩家組成隊伍，便能在遊戲中和朋友組成血盟一同戰鬥。當然，考慮到公平性，遊戲會優先將預先組隊的玩家配對到同一場遊戲中。」記者相信可能有點類似《英雄聯盟》般，5排玩家會優先互相配對的情況吧。

作為連線遊戲，相信不少玩家都關心連線品質，畢竟過去《黑暗靈魂》系列和《艾爾登法環》主要以P2P形式進行連線，較易造成lag機、錯位等情況。對此宮崎先生表示：「今次會有專用的連線服務器。至於連線規則我們仍在檢討中，目前預定會優先將同地區的玩家配對在同一遊戲內，以盡量減少延遲。」

大家就相信Switch Online的連線品質吧

角色客製化 自由度高玩法戰術多元化

雖然《The Duskbloods》採用選擇角色的設計，不同以往由玩家自行創立角色進入遊戲，不過遊戲也賦與了玩家相當高度的客製化，讓人玩出自己的風格。宮崎先生這樣介紹：「每位角色的武器是固定的，但玩家可以選擇血族技能以及『權能』，也就是固有技能。另外，玩家可以自由選擇烙印，外觀也可以更改。此外，玩家也可以透過在戰鬥中選擇不同的眷屬、是否積極參加不同的事件等非直接的自定義形式。」

網路測試中可用的6位角色

那麼宮崎先生在這些角色之中最喜歡的角色又是哪位呢？「在今次網路測試中開放的6位角色中，若以操作、遊玩性而言，我喜歡狙擊手萊拉和卓克(盔甲人)，因為我自己的技術不算太好，這兩個角色對我而言較好操作。若單以角色本身論，我最喜歡元老薩米爾‧帕特雷斯，不過實在有些難玩，要多努力練習。」他笑著說。

記者也很喜歡元老，希望大家在網路測試時可以試試。

龐大世界觀有潛力可無限擴張 FromSoftware傳統「月光」再登場

在遊戲公布之初，玩家已注意到遊戲採用了類似《Bloodborne》血源詛咒的維多利亞風及哥德風美術風格，我們問及宮崎先生採用此風格的原因，以及其魅力何在。

宮崎製作人：「《The Duskbloods》以血族，也就是吸血鬼為主題，我們便在最初的地圖選用了這個最直觀、最容易令人聯想到吸血鬼的美術風格。但是除此之外遊戲也有著來自各種不同文化和風格的設計，例如試玩版中便有東方風的角色庄蘭，卓克也不是哥德風，而將於正式版推出的其他地圖及角色也會有其他的美術風格。《The Duskbloods》的共通主題是「黃昏戰役」，我們將之定義為『世界的終結』、人們在行將滅亡的世界中互相搶奪，簡單而言就是我們喜歡的，一種對『毀滅』的描述和表現。」

在世界將要終結時尋找命中注定的戀人也是一種浪漫。

我們獲知在宣傳影片中出現的帶翼老鼠是本作中負責引導的角色，即類似過去的防火女。但由防火女到《Elden Ring》艾爾登法環的梅琳娜，FromSoftware的引導角色大都以魅力女性為主，今次卻採用了老鼠造型，就此有沒有什麼趣事可以分享呢？

宮崎先生回應：「如剛才所說本作在任天堂主機推出，我們曾嘗試過將世界觀及風格以較貼近任天堂感覺的方向來設計，這隻老鼠便是其中一個嘗試，對我們來說『可愛』就是這樣子的(笑)。另外雖然在試玩版中暫不開放，但在正式版中據點會有二樓，裡面除了老鼠之外還會有其他幾位NPC，和這些NPC的對話亦是推動故事進行的一部份。」

確實以FromSoftware的標準而言，這隻老鼠是很可愛的了。

雖說是新IP，不過記者自己其中一樣最關心的事情就是本作中是否依然有FromSoftware傳統「月光劍」登場，機會難得，我們當然直接問了製作人本人。

「如果是『月光』相關的要素我們已經放進遊戲裡了，畢竟我們自己也很喜歡，也是FromSoftware的傳統之一。但因為《The Duskbloods》始終是全新IP，難以直接將過去作品的武器或招式帶到本作使用，我們會在能允許的範圍內會盡量引用大家喜歡的東西。另外，正式版中也會有更多的別具個性、符合本作世界觀的武器登場，敬請期待。」

這位庄蘭便是和月光有關的角色

另一個記者在意的地方是在首發影片中的白衣人(「血手」楊)登場時所擺出的動作，以及在遊戲中與血族誓柱進行契約時角色所擺的動作，都令人想起《Bloodborne》中的「取得聯繫」(Make Contact)。那個動作有沒有什麼特別意思呢？

宮崎先生笑著回答：「雖然看起來的確有點像，但這個動作和過往的作品沒有直接的關係，只是因為我們覺得這些動作、姿勢很有型，所以就放到遊戲裡面了，也可以說是代表了團隊的審美和趣味吧。」

這類姿勢如果放在一般遊戲內可能會顯得有些傻氣，但換了FromSoftware就總能給人與別不同的逼力。

現在問可能有點早，但既然是線上PVP遊戲，玩家自然會關心遊戲推出後會否持續推出新角色、新地圖、新事件等新內容。

關於後續更新的計劃，宮崎先生回答：「可能性是有的，但要說計劃的話現階段暫時沒有。這個遊戲有很好的擴張性，我自己也一直有各種新想法，如果有機會的話我們當然很想做追加內容，但現時首先得集中於遊戲本篇的發售。」

遊戲名稱：《The Duskbloods》

開發廠商：FromSoftware

遊戲總監：宮崎英高 (Hidetaka Miyazaki)

發售日期：預計 2026 年內

對應平台：Nintendo Switch 2 獨佔作品

遊戲類型：PvPvE 多人動作角色扮演動作RPG

售價：未定