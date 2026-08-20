PS5《狼人》兩小時實玩：血腥戰鬥系統與手合會追逐戰全面解構

PS5《狼人》兩小時實玩：距離9月15日正式發售尚餘不到一個月，Insomniac Games 開發的 PS5 獨佔大作《狼人／Wolverine》無疑是本年度最受期待的動作遊戲。受 PlayStation 香港邀請，記者搶先進行約兩小時的實機試玩。有別於過去同廠英雄作品的歡樂氛圍，這次帶來的是純粹的暴力美學。血肉橫飛，這是一款真正屬於成年人的超級英雄遊戲。



PS5《狼人》兩小時實玩，戰鬥非常爽快

試玩版分為三個部分，首階段直接將用家投入緊湊的序章劇情。遊戲時間線設定於變種特攻（X戰警 / X-Men）尚未成立的時期，玩家操控處於暴怒邊緣的狼人（金剛狼 / Wolverine），潛入位於茂密樹林的秘密基地，目標是拯救尚未黑化的艾薩克斯（驚惡先生 / Nathaniel Essex）。開發團隊摒棄了近年泛濫的開放世界框架，改用極致線性的關卡設計。這種做法大幅提升了敘事張力。沒有無聊的跑腿任務。

序章故事的boss 崔斯克（William Stryker）

第二階段的基地突圍戰將節奏推向高峰。玩家需要面對大量武裝守衛，不同兵種的配置逼使玩家頻繁切換戰術。關卡末段更安排了一場與巨大機械人 Boss 的正面對決。這種戰鬥規模與運鏡調度，確實展現了頂級 3A 大作的壓迫感。招式極具破壞力。巨型兵器帶來的視覺衝擊力十足，徹底打破了早期傳聞中遊戲只偏重近身肉搏的單一印象。

第二段試玩版與巨型boss作戰

血腥的戰鬥技能

暴力，是貫穿整場試玩的唯一基調。每一次揮動艾德曼合金鋼爪，畫面都會噴濺出誇張的血量，敵人肢體甚至會隨著攻擊而斷裂。遊戲內置了極具深度的技能樹系統，玩家可利用升級點數解鎖不同流派的攻擊動作與閃避技巧。基礎連招可以無縫銜接各種殘酷的終結技。每一次處決都令人血脈沸騰。戰鬥極度爽快。開發團隊特意加入「狂暴值」設定，只要持續輸出傷害就能累積數值。當狂暴值爆滿後，角色將進入無可匹敵的嗜血狀態，攻擊頻率與殺傷力均會大幅飆升。

遊戲中可以利用取得的技能點為狼人學習更多更多更暴力的戰鬥技能

有別於蜘蛛俠系列那種輕盈飄逸的戰鬥節奏，本作強調拳拳到肉的重量感與狂戰士般的進攻慾望。防禦與招架機制同樣佔據首要位置，面對部分重裝敵人，胡亂攻擊只會迅速耗盡生命值。玩家必須精準抓緊敵人攻擊的瞬間進行格擋，隨即發動反擊。這要求極高的專注力。這種機制成功逼利用家保持高強度的侵略性，完美契合角色的野性設定。受傷過度時，角色獨有的自癒因子會自動啟動，畫面會清晰展示肌肉與皮膚重新癒合的細節。畫面衝擊力極強。

戰鬥不算複雜，檔格反擊的要求反應亦算易上手

下城區探索非常獨特

試玩的最後部分，場景轉換至充滿賽博龐克風格的下城區。這裡除了是戰鬥的緩衝區，同時作為深化角色關係的重要樞紐。玩家可以在此與尚未成為敵人的同伴交流，例如劍齒虎（Sabertooth）與妖后（魔形女 / Mystique），豐富了遊戲的背景設定與劇情深度。文戲處理細膩。玩家能透過對話選項了解各個變種人對自身能力的掙扎與不滿。這種敘事手法有效立體化了各個反派角色的背景動機，不再只是單純的邪惡化身。

Weapon Omega

平靜過後迎來的是一場極度緊湊的追逐戰。面對神秘殺手組織手合會（又譯：手合會 / The Hand）忍者的圍剿，玩家需要在高低錯落的城市建築間高速穿梭。這段飛簷走壁的體驗，帶有強烈的同廠動作遊戲影子，但重量感與破壞力更勝一籌。沿途的障礙物幾乎都能被鋼爪輕易撕裂。破壞效果驚人。忍者們會不斷從暗處投擲暗器或佈下陷阱，逼使玩家在極速移動中作出精準的路線判斷。這段追逐極度考驗玩家的反應速度，同時完美展示了主機在高速運算下的穩定幀數表現。

試玩結束後，記者其他亞洲區傳媒共同參與了與 Insomniac 創意總監 Marcus Smith 的專訪。針對玩家最關心的遊戲結構，Marcus 明確表示團隊有意拋棄了《蜘蛛俠》式的開放世界設計。他認為狼人是一個「四海為家」的角色，不會像蜘蛛俠那樣長時間停留在一座城市。為了呈現這種四處漂泊的特質，遊戲改為採用線性敘事，並讓主角在不同國家之間穿梭，而且確保了故事推進的緊湊度，沒有多餘的閒逛。

與妖后亦有不少故事交流

關於世界觀設定，Marcus 指「X-Men 在這個宇宙尚未存在。」他解釋，將時間線設定在變種人尚未被大眾熟知、甚至不被視為超級英雄的時期，是為了專注刻劃狼人孤獨且充滿掙扎的內心世界。由於沒有團隊支援，玩家在戰鬥與劇情中將會感受到前所未有的孤立無援。

PS5《狼人／Wolverine》實體版與數位版於香港的市場參考定價為港幣 568 元。

對於極度暴力的戰鬥系統，製作團隊強調這是為了忠實還原角色設定。「我們不是為了血腥而血腥，而是因為狼人最有效率的戰鬥方式就是這樣。」Marcus 指出，遊戲內設置了極具挑戰性的難度平衡。敵人（如手合會忍者）會以高速移動反制狼人的暴力美學，逼利用家在進攻與防守之間尋找精準時機。為了照顧部分玩家，遊戲亦提供了關閉血腥效果的設定，確保各類型的用家都能體驗這個故事。

《狼人》限量版同綑組與周邊設備

試玩會場亦同步展出了即將發售的限量版 PS5 主機及周邊設備，這次硬體設計特別找來曾參與本作主視覺創作的知名視覺藝術家 Jock 操刀，將主角最原始的狂野能量實體化。PS5 數位版同捆組以極具衝擊力的「戰鬥黃色」為主調。機身表面刻有深邃的爪痕。玩家甚至能透過縫隙一窺外殼底下的內部樣貌。

官方同時兼顧了不同機型的用家需求。除了定價港幣 4,730 元的數位版同捆版外，Sony 亦分拆推出了 PS5 及 PS5 Pro 專用的獨立替換護蓋。其中 PS5 Pro 版本更獨家提供高級金屬質感的「亞德曼合金限量版」護蓋，定價統一為 $563。帶有同樣爪痕設計的 DualSense 無線控制器亦會作獨立發售（$639）。

+ 3

遊戲將於 9 月 15 日正式推出，本作在動作系統與畫面表現上均達到了極高水準。市面上鮮有能將超級英雄題材處理得如此hardcore的作品，值得大家入手。