PS5《狼人》兩小時實玩：血腥戰鬥系統與手合會追逐戰全面解構
PS5《狼人》兩小時實玩：距離9月15日正式發售尚餘不到一個月，Insomniac Games 開發的 PS5 獨佔大作《狼人／Wolverine》無疑是本年度最受期待的動作遊戲。受 PlayStation 香港邀請，記者搶先進行約兩小時的實機試玩。有別於過去同廠英雄作品的歡樂氛圍，這次帶來的是純粹的暴力美學。血肉橫飛，這是一款真正屬於成年人的超級英雄遊戲。
試玩版分為三個部分，首階段直接將用家投入緊湊的序章劇情。遊戲時間線設定於變種特攻（X戰警 / X-Men）尚未成立的時期，玩家操控處於暴怒邊緣的狼人（金剛狼 / Wolverine），潛入位於茂密樹林的秘密基地，目標是拯救尚未黑化的艾薩克斯（驚惡先生 / Nathaniel Essex）。開發團隊摒棄了近年泛濫的開放世界框架，改用極致線性的關卡設計。這種做法大幅提升了敘事張力。沒有無聊的跑腿任務。
第二階段的基地突圍戰將節奏推向高峰。玩家需要面對大量武裝守衛，不同兵種的配置逼使玩家頻繁切換戰術。關卡末段更安排了一場與巨大機械人 Boss 的正面對決。這種戰鬥規模與運鏡調度，確實展現了頂級 3A 大作的壓迫感。招式極具破壞力。巨型兵器帶來的視覺衝擊力十足，徹底打破了早期傳聞中遊戲只偏重近身肉搏的單一印象。
血腥的戰鬥技能
暴力，是貫穿整場試玩的唯一基調。每一次揮動艾德曼合金鋼爪，畫面都會噴濺出誇張的血量，敵人肢體甚至會隨著攻擊而斷裂。遊戲內置了極具深度的技能樹系統，玩家可利用升級點數解鎖不同流派的攻擊動作與閃避技巧。基礎連招可以無縫銜接各種殘酷的終結技。每一次處決都令人血脈沸騰。戰鬥極度爽快。開發團隊特意加入「狂暴值」設定，只要持續輸出傷害就能累積數值。當狂暴值爆滿後，角色將進入無可匹敵的嗜血狀態，攻擊頻率與殺傷力均會大幅飆升。
有別於蜘蛛俠系列那種輕盈飄逸的戰鬥節奏，本作強調拳拳到肉的重量感與狂戰士般的進攻慾望。防禦與招架機制同樣佔據首要位置，面對部分重裝敵人，胡亂攻擊只會迅速耗盡生命值。玩家必須精準抓緊敵人攻擊的瞬間進行格擋，隨即發動反擊。這要求極高的專注力。這種機制成功逼利用家保持高強度的侵略性，完美契合角色的野性設定。受傷過度時，角色獨有的自癒因子會自動啟動，畫面會清晰展示肌肉與皮膚重新癒合的細節。畫面衝擊力極強。
下城區探索非常獨特
試玩的最後部分，場景轉換至充滿賽博龐克風格的下城區。這裡除了是戰鬥的緩衝區，同時作為深化角色關係的重要樞紐。玩家可以在此與尚未成為敵人的同伴交流，例如劍齒虎（Sabertooth）與妖后（魔形女 / Mystique），豐富了遊戲的背景設定與劇情深度。文戲處理細膩。玩家能透過對話選項了解各個變種人對自身能力的掙扎與不滿。這種敘事手法有效立體化了各個反派角色的背景動機，不再只是單純的邪惡化身。
平靜過後迎來的是一場極度緊湊的追逐戰。面對神秘殺手組織手合會（又譯：手合會 / The Hand）忍者的圍剿，玩家需要在高低錯落的城市建築間高速穿梭。這段飛簷走壁的體驗，帶有強烈的同廠動作遊戲影子，但重量感與破壞力更勝一籌。沿途的障礙物幾乎都能被鋼爪輕易撕裂。破壞效果驚人。忍者們會不斷從暗處投擲暗器或佈下陷阱，逼使玩家在極速移動中作出精準的路線判斷。這段追逐極度考驗玩家的反應速度，同時完美展示了主機在高速運算下的穩定幀數表現。
試玩結束後，記者其他亞洲區傳媒共同參與了與 Insomniac 創意總監 Marcus Smith 的專訪。針對玩家最關心的遊戲結構，Marcus 明確表示團隊有意拋棄了《蜘蛛俠》式的開放世界設計。他認為狼人是一個「四海為家」的角色，不會像蜘蛛俠那樣長時間停留在一座城市。為了呈現這種四處漂泊的特質，遊戲改為採用線性敘事，並讓主角在不同國家之間穿梭，而且確保了故事推進的緊湊度，沒有多餘的閒逛。
關於世界觀設定，Marcus 指「X-Men 在這個宇宙尚未存在。」他解釋，將時間線設定在變種人尚未被大眾熟知、甚至不被視為超級英雄的時期，是為了專注刻劃狼人孤獨且充滿掙扎的內心世界。由於沒有團隊支援，玩家在戰鬥與劇情中將會感受到前所未有的孤立無援。
對於極度暴力的戰鬥系統，製作團隊強調這是為了忠實還原角色設定。「我們不是為了血腥而血腥，而是因為狼人最有效率的戰鬥方式就是這樣。」Marcus 指出，遊戲內設置了極具挑戰性的難度平衡。敵人（如手合會忍者）會以高速移動反制狼人的暴力美學，逼利用家在進攻與防守之間尋找精準時機。為了照顧部分玩家，遊戲亦提供了關閉血腥效果的設定，確保各類型的用家都能體驗這個故事。
試玩會場亦同步展出了即將發售的限量版 PS5 主機及周邊設備，這次硬體設計特別找來曾參與本作主視覺創作的知名視覺藝術家 Jock 操刀，將主角最原始的狂野能量實體化。PS5 數位版同捆組以極具衝擊力的「戰鬥黃色」為主調。機身表面刻有深邃的爪痕。玩家甚至能透過縫隙一窺外殼底下的內部樣貌。
官方同時兼顧了不同機型的用家需求。除了定價港幣 4,730 元的數位版同捆版外，Sony 亦分拆推出了 PS5 及 PS5 Pro 專用的獨立替換護蓋。其中 PS5 Pro 版本更獨家提供高級金屬質感的「亞德曼合金限量版」護蓋，定價統一為 $563。帶有同樣爪痕設計的 DualSense 無線控制器亦會作獨立發售（$639）。
遊戲將於 9 月 15 日正式推出，本作在動作系統與畫面表現上均達到了極高水準。市面上鮮有能將超級英雄題材處理得如此hardcore的作品，值得大家入手。
PS5《Wolverine／漫威狼人》香港售價是多少？
遊戲標準版定價為 $568；數位豪華版為 $628
PS5《Wolverine／漫威狼人》何時在香港正式推出？
遊戲將於 2026 年 9 月 15 日在全球及香港同步發售。
遊戲會否包含開放世界地圖？
開發團隊已確認本作採用傳統的線性關卡設計，以集中呈現更緊湊的故事與極具壓迫感的戰鬥體驗。