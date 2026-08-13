《影之刃零》預告震撼彈！甄子丹參戰飾演「魔淵」　兼任武打顧問

由中國遊戲開發商S-GAME打造的動作RPG《影之刃零》（Phantom Blade Zero）被不少玩家視為是今年最令人期待的3A大作之一。而8月12日官方再度透過最新預購宣傳片投下震撼彈，先前預告裡那名「一手持劍、一手抱著嬰兒」的神秘蒙面男子，真實身分就是香港動作巨星甄子丹。



甄子丹參戰飾演《影之刃零》的「魔淵」

《影之刃零》最新公開的預告揭示，甄子丹將在遊戲中飾演「魔淵」，也就是主角的父親。官方也表示：

非常感謝甄子丹與他的特技團隊，將真正的功夫帶進遊戲之中。

甄子丹參戰飾演《影之刃零》的「魔淵」。（Phantom Blade Zero）

《影之刃零》預告片部分畫面：

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現年已擁有超過40年武術電影經驗的甄子丹，過去除了以《葉問》系列成為華語動作電影代表人物，近年也演出了《俠盜一號：星球大戰外傳》、《殺神John Wick 4》等電影進一步打開國際知名度。

有趣的是，如果一路追蹤《影之刃零》的開發消息，官方其實早就留下過線索。早在2023年遊戲首度公開時，S-GAME創辦人梁其偉就曾在PlayStation Blog中透露，日本知名動作指導谷垣健治將擔任本作的動作導演。

而谷垣健治正是「甄家班」長年合作的重要成員之一，與甄子丹合作時間長達約30年，兩人曾共同參與多部電影作品。如今隨著甄子丹正式曝光，也終於解釋了為何《影之刃零》從一開始便找來與他關係如此密切的武術指導操刀動作系統。

《影之刃零》延期至10月29日，預購現已開放

《影之刃零》原先距離上市只剩約一個月，但S-GAME日前宣布為了進一步打磨遊戲品質，決定將發售日延期至2026年10月29日。

PlayStation預計於8月18日舉行新一場State of Play特別節目，將進一步深入介紹《影之刃零》。（X@PlayStation）

如今官方也正式開放Steam預購，並配合預購宣傳片公開甄子丹參演以及擔任武打創意顧問的消息。另外，PlayStation預計於8月18日舉行新一場State of Play特別節目，將進一步深入介紹《影之刃零》。

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