《刺客信條 黑旗重置》評測｜ 內容誠意十足！能拯救UBISOFT嗎？

《刺客信條 黑旗重置》評測｜說到UBISOFT旗下具代表性的遊戲系列，《刺客信條》必定上榜，由於坊間對前作《暗影者》爭議聲音較大，難免對最近推出的《刺客信條：黑旗重置》有點擔心，結果遊戲推出反應理想，累計銷量突破350萬套，此作是2013年《刺客信條IV：黑旗》重製版，原作在當年已被視為神作，除了傳統刺客玩法之外，海盜冒險式的海戰部分，至今為人津津津樂道，究竟今次《黑旗重置》是否值得一玩，新玩家是否值得入坑呢？



《刺客》作品一貫保持豐富故事元素

強化潛行戰鬥系統

今集玩法主要集中潛行暗殺及海戰，先講前者，小編覺得今集在潛行、跑酷及打鬥方面，明顯比原著有大幅改良，更符合現化代玩法。作為海盜船長的愛德華，主要使用「雙刀」為武器，攻擊連招速度快；要破防敵人可選用「重劍」，傷害高而速度較慢。愛德蘭亦可用槍作遠程攻擊，部分手槍在店舖購買，部分要完成支線任務後獲得。

一些刺殺技術的教學已融合劇情中，包括檔格後PARRY反擊的完美招架。

雖然玩家在今集中，無法隨意選用最具代表性的袖劍﹝在處決敵人才可用﹞，但武器種類算多，而愛德華的技能樹大致分為四類：戰鬥、航海、生存及潛行，隨著玩家提升技能，就可施展完美反擊、致命連擊等招式，並可提升隱藏能力等。愛德華在今集終於學會蹲下潛行，這有利在草叢匿藏；就算暗殺敵人失敗或跟甩目標，亦可轉為即時戰鬥﹝原版要由頭玩過﹞，這簡單改動非常有用。

加入蹲下隱藏行蹤的動作

值得留意的是今集有多種處決、秒殺敵人方式，例如早期解鎖繩鏢，當愛德華爬上樹或橫樑，向下方對準敵人用繩鏢，就可將對方懸吊絞殺；若在草叢使用亦可將敵人拉過來擊殺。若玩家多加練習，甚至可在精準時期發動完美檔格，之後連續處決附近多名敵人。

畫質大幅提升

今集由UBISOFT旗下新加坡公司開發，畢竟是重製版本，又採用新一代Anvil開發引擎，畫面質素有大幅提升，且有光追效果。以PS 5、XBOX Series X為例，玩家可選用「效能」模式，流暢度為每秒60 fps，部分視覺效果被簡化；改用「擬真」﹝最高畫質﹞模式就跌至30 fps，另有一個40 fps「平衡」模式。

從高處俯瞰城市

故事方面，今集主線骨幹跟前作大致相同，講述1715年加勒比海的海盜黃金時代，愛德華捲入聖殿騎士與刺客組織之間故事，連傳奇海盜黑鬍子、商人邦尼特以及愛德華妻子卡洛琳，也有獨立故事支線，由於今集加入6小時新增劇情，以及8個新任務，加上沒有明顯角色轉醜，無端加入有色、跨性別人士的DEI問題，相信對舊玩家仍有吸引力；對新玩家來說是內容豐富。

擷取風景畫面可當成熒幕牆紙

愛德華妻子卡洛琳沒有變醜吧

迫力十足的海戰

海戰是《黑旗》另一重點，玩家要不斷探索，找木材、布料、艦船圖紙，還有金錢去為傳奇海盜船「寒鴉號」升級。今集海戰系統有多個特點，例如玩家要招募副海官﹝或營救某囚犯讓對方加入﹞。每位副官本身有不同能力，例如船匹露西可解鎖船員閃避動作，武器長阿貝爾就追加撞角衝刺等。

遊戲初期已先讓玩家感受海戰氣氛

如上文所說，由於今集畫質比2013年原版有大幅提升，因此敵我雙方海戰的開炮及船身撞擊特效、海浪變化及天氣變化亦相關清晰加入自；當玩家設定路線後，「寒鴉號」就會自動航行，玩家就可專心打海戰﹝或看風景﹞，這都是重置版吸引之處。

總結：誠意十足的重製版

自上集《暗影者》DEI風波之後，部分玩家對刺客﹝甚至UBISOFT﹞失去信心，小編覺得《黑旗重置》也許未能對開發商有改觀，但單以今集水平來說，無論畫面、海戰及刺殺部分已有改善，潛行刺殺有多種手段可用，就算任務失敗又可迎敵作戰﹝不用由頭重打很方便﹞，主線劇情亦沒有太大改動﹝小編寧願這方面忠於原著﹞, 一些分支劇情亦為舊玩家帶來新鮮。

小編覺得《暗影者》遊戲性不俗，唯在日本引入「黑人武士」彌助，的確掀起極大風波。

較可惜只是標誌性武器「袖劍」改為終結技，平時不能多用；至於UBISOFT沒有在遊戲引入小地圖，而是以DLC形式賣地圖包﹝約港幣$38﹞，引起部分玩家不滿，小編亦理解這點。雖說廠方稱刪除小地圖的原因，是提升玩家沉浸感，但總有一些初學者不慣看羅盤，每次按鍵開地圖亦有點麻煩，小編期望UBISOFT將來更新《黑旗重置》，加入小地圖就好了！

今集DLC極多，包括地圖包，全部DLC買起比遊戲更貴。

雖然《黑旗重置》坊間反應不錯，但UBISOFT要重拾玩家信心屬言之尚早，還要看將來新遊戲的取向如何。小編覺得各大遊戲廠商要考慮初心，先了解玩家想得到甚麼，而不是投資者想看到甚麼；而且好遊戲不一定是巨額投資、開發多年的AAA大作、或充滿課金的競賽遊戲，一些輕鬆小品同樣可令玩家樂在其中，希望UBISOFT及其他廠商能夠找回初心，尤其《刺客信條》這類帶有文化元素的遊戲，忠於當地歷史，回到最初風格就較好。