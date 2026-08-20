The Duskbloods 東京率先試玩後感｜由宮崎英高領軍、FromSoftware 開發的最新 PvPvE 動作大作《The Duskbloods》預定於今年內獨佔登陸 Nintendo Switch 2 平台。經過《艾爾登法環》（Elden Ring）與《黑夜君臨》的全球大熱後，全球玩家均對這款突破性的全新作品寄予厚望。《香港01》科技玩物頻道早前有幸獲任天堂邀請，參加於東京舉行的《The Duskbloods》媒體體驗會，以下為大家送上第一手試玩感想，並詳細拆解本作獨樹一幟的遊戲系統。



The Duskbloods主腦宮崎英高專訪：藉Switch 2讓更多玩家享受作品

遊戲體驗順滑無比！成癮性極高「一直打一直爽」

在體驗會中進行了約 8 小時的實機遊玩後，記者對《The Duskbloods》最深刻的印象就是「順滑無比」——這並非單指遊戲的幀率效能，而是指每場對局的節奏推進與流暢度。

《The Duskbloods》的機制相對特殊。剛上手時若未完全理解各個系統的運作方式，可能會略感摸不著頭腦；但只要開始掌握地圖上的物件配置與隨機事件，就會像上癮般停不下來。

《The Duskbloods》的機制相對特殊，只要開始掌握地圖上的物件配置與隨機事件，就會像上癮般停不下來。（圖片由官方提供）

對局一開始，玩家便需要立刻面臨各種決策與目標。局勢瞬息萬變，完全沒有停下來沉悶的時間。遊戲對節奏的掌控及地圖設計拿捏得恰到好處，當你稍微熟悉地圖並懂得規劃路線後，便能在完成一個目標後馬上抵達下一個據點，絕不會出現漫無目的「一直跑卻無事可做」的尷尬情況（除非你不小心迷路）。

同時，對局中的角色「發育」過程極為平滑。每當完成一個小目標，都能帶來顯著的實力提升，反饋感極佳。這正是真正的「一直打一直爽」，令人意猶未盡。

從不令人失望的FromSoftware，玩到完全不想放下Switch。（圖片由官方提供）

角色各具特色 自定義組合千變萬化

傳統魂系遊戲大多由玩家自創角色，而《The Duskbloods》則改為「角色主導」。玩家在每場對局前可自由選擇心水角色。本次測試版開放了六位角色，官方確認正式版角色數量將超過十位。

在教學模式中玩家會操作「艾爾伯特」，屬於能力平均的全方位角色。（圖片由官方提供）

-角色配置：在教學模式中，玩家將操作能力均衡的全方位角色「艾爾伯特」。

-技能自定義：測試版預設了角色的技能組合，但正式版將開放高度自定義。雖然每位角色的武器固定，但可自由搭配不同的「血族技能」（主動技能）與「權能」（被動技能）。官方更透露，遊戲中存在能提升特定事件發生機率的特殊自定技能。

-血族技能：效果類似《艾爾登法環》中的法術或戰技。例如角色「元老」的血族技能「恐龍化」，使用後能化身為恐龍衝撞並撕咬敵人。

血族技能類似《艾爾登法環》中的法術和戰技，記者就很喜歡元老的血族技「恐龍化」，使用後會變身成恐龍撞向敵人使出撕咬攻擊。（圖片由官方提供）

機動力超強化 體驗高速立體戰鬥

本作另一大爽快來源，在於角色的機動力相比 FromSoftware 過去的魂系作品獲得了數倍提升。

如果速度再快一點就要變成《Armored Core》了。（圖片由官方提供）

-空中動作：玩家可隨時原地蓄力進行大跳躍，在空中更可再進行最多三次跳躍與一次閃避，絕大部分攻擊皆能在空中施放，堪稱 FromSoftware 本家魂系遊戲中戰鬥最立體的一集。

-核心戰鬥機制：儘管遊戲節奏高速化，但輕重攻擊、重攻擊蓄力、跳躍攻擊、防禦反擊，以及取代傳統格擋、具備射程與範圍的「咆哮」機制均一應俱全。

-遠程攻擊與精力管理：每位角色均配備遠程攻擊，彈藥會隨時間自然回復或可手動裝填。更重要的是，普通攻擊不再消耗精力（閃避、空中跳躍與使用咆哮等仍需消耗精力）。

這種設計在本作中相當合理：玩家需要在有限時間內搜尋物資與升級，節奏分秒必爭，若清理雜兵仍受精力限制，將嚴重影響體驗。

縱深多層地圖 展現高低差戰術

配合強大的機動力，本作的地圖設計極具空間感。以測試版開放的地圖「洛安榮街道」為例，幾乎每個區域都擁有 3 至 4 層的立體構造，實際可探索面積比平面視覺大上數倍。戰鬥常在天台、橋底甚至鐘樓頂端爆發。

雖然測試版只能玩到「洛安榮街道」，但到遊戲正式推出時預計會再追加最少2張地圖，換言之最少有3張地圖可以玩。（圖片由官方提供）

地圖上散落著中立敵人與各種資源點，擊倒強敵可獲得隨機強化（如加快精力回復、縮短技能冷卻等）。玩家可充分利用地形高低差進行遠程狙擊或邊打邊撤的戰術，極度考驗玩家的戰術視野。

取得高地型優勢，忍不住想講《星戰前傳》金句：I have the high ground!（圖片由官方提供）

《隻狼》式軀幹系統 吸血攻擊可轉化手下

遊戲引入了類似《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice）的軀幹條系統。當打滿敵人的軀幹條後，敵人會陷入失衡大硬直，此時可發動「吸血攻擊」（相當於處決）造成重創。

特別的是，對中立敵人使用吸血攻擊後，可將其轉化為自己的手下。不過在實際體驗中，由於手下無法跟隨玩家進行區域傳送，戰術實用性相對有限，多用於區域防守。

有時候和玩家的戰鬥，一下吸血攻擊就能分出勝負了。（圖片由官方提供）

「眷屬」系統：玩家最忠實的戰友

除了角色自身招式外，玩家還能召喚「眷屬」協助作戰。眷屬類似《艾爾登法環》中的靈灰，但沒有區域限制，召喚後會持續跟隨戰鬥。

沒有眷屬就等如足球10打11，一般情況下玩家應該盡量優先確保眷屬。（圖片由官方提供）

地圖各處會隨機出現三種不同類型的召喚點，可召喚出對應類型的眷屬（如肉盾型、治療型或高輸出型）。眷屬會隨玩家一同累積經驗升級並解鎖強力的招式。正式版中，玩家更可與各個眷屬深化關係並解鎖專屬劇情。

眷屬死亡後隔一段時間可經選單再次召喚出來，在最終階段的戰鬥中非常重要，畢竟多一個幫手就是多一個幫手。（圖片由官方提供）

獨特「美德」系統：融合魂系與桌遊勝利點數的全新玩法

《The Duskbloods》最核心的創新在於其對局勝負機制——它並非傳統大逃殺「活到最後即勝」的規則，而是引入了類似桌上遊戲（Board Game）的「勝利點數」概念。

1. 美德（Virtue）的獲取

玩家可透過多種途徑積攢美德，例如討伐地圖強敵獲取「討伐的美德」、與特定物件互動獲得「燈之美德」，或是在階段結算時達成「擊殺最多中立怪」或「收集最多種類道具」等條件。

能獲得（Virtue）美德的地點散落在地圖各處。（圖片由官方提供）

2. 淘汰與晉級機制

每場對局分為 4 個階段。進入第 3 及第 4 階段時，系統會根據玩家持有的美德總數進行排名並淘汰落後者。

重點：除非在特定環節，否則擊殺其他玩家或被殺均不會直接增加或扣減美德。單純追殺敵人而不去收集美德，依然會面臨被淘汰的風險。

當然如果玩家不停被打倒，收集美德及強化的時間便會減少，間接影響晉級機會。（圖片由官方提供）

3. 儀式場與最終階段「月之授血」

在每個階段尾聲，「儀式場」會開啟。此時玩家可透過擊敗對手獲得「劍之美德」，或與「血族誓柱」締結契約獲得「誓約之美德」。

在儀式場中透過擊倒其他玩家獲得的美德沒有上限，如果玩家對自己有信心，可以在儀式場中積極獵殺其他玩家賺取美德。相對地如果不想參與對人戰，則可以優先和血族誓柱契約。（圖片由官方提供）

到了第 3 階段結束時，美德最高的 3 位玩家將進入最終階段「月之授血」，進行 3 人混戰（加各自的眷屬，實質為多方對決）。這種設計降低了單純操作技術的門檻，讓擅長路線規劃與戰術思考的玩家同樣擁有極高勝率。

製作人宮崎英高曾表示，希望讓不擅長硬核操作的玩家也能享受獲勝樂趣。正式版中甚至包含特定事件，能將最終階段轉化為 3 人合作挑戰強大 Boss 的模式。

有時只要用好血族技能已足以獲勝，不一定要全靠砍劈、閃避、格檔等硬派操作來決勝負。（圖片由官方提供）

角色扮演「烙印」系統

「烙印」是本作的角色扮演機制，可理解為個人專屬任務。玩家在出擊前選擇烙印，達成條件即可獲得額外美德與獎勵：

-宿敵：隨機指定一名玩家為宿敵，親自將其擊敗即可完成。

-飄渺之戀：隨機指定一名玩家為「戀人」，玩家需要找到對方並做出特定動作獻花，隨後共同挺進最終階段。

在試玩體驗中，部分任務極度依賴其他玩家的配合（例如送花卻遭對方無情攻擊），難度頗高，預計遊戲正式發售、玩家群體建立默契後體驗會有所改善。

我向你求婚我求你應承……（圖片由官方提供）

總結：考驗全方位戰術思維

操作並不決定一切 知識、判斷力同樣重要

介紹了種種系統及設計，最後再分享一下記者試玩感想和心得。個人認為《The Duskbloods》最好玩的地方是它需要「隨機應變」和「戰術思維」：你要隨局勢變化以及自身擁有的資源去思考接下來要做什麼，計劃出最好的下一步行動。既需要操作技術，亦考驗玩家及對遊戲的熟悉程度以及預判局勢、策劃行動的能力。

贏了固然開心，輸了就當汲取經驗下一局要玩得更好。（圖片由官方提供）

今年最值得期待的動作大作之一

記者玩到唔想回香港！

《The Duskbloods》繼承了FromSoftware一貫的開發模式，利用過去的經驗再引入新事物、新系統來變化出別樹一格的玩法，亦是一款考驗你全方位遊戲能力的對戰遊戲。記者自己在體驗會已玩到不想返香港，現在唯一希望就是遊戲快點正式推出。

遊戲名稱：《The Duskbloods》

開發廠商：FromSoftware

發行廠商：Bandai Namco Entertainment / Nintendo

遊戲總監：宮崎英高 (Hidetaka Miyazaki)

發售日期：預計 2026 年內

對應平台：Nintendo Switch 2 獨佔作品

遊戲類型：PvPvE 多人動作角色扮演動作RPG

售價：未定