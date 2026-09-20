Switch 2薩爾達40週年主機登場！機身隱藏彩蛋與周邊商品一文看清

在日前舉行的「薩爾達傳說40週年Direct 2026.9.8」中，任天堂除了公開Nintendo Switch 2《薩爾達傳說 時之笛》重製版的大量情報之外，也正式揭曉系列40週年紀念硬體。



「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說 40週年紀念版」確定將於2026年10月29日正式推出，除了特別設計的Switch 2主機之外，還將同步推出同系列Pro控制器以及攜帶包。

「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說 40週年紀念版」確定將於2026年10月29日正式推出。（Nintendo）

Switch 2首款完整特仕機！滿滿都是三角神力

本次公開的《薩爾達傳說》40週年紀念版Switch 2，整體以黑色、深綠色與金色作為主色調。

+ 1

Joy-Con 2改用帶有薩爾達系列風格的綠色設計，並加入大量交錯三角形圖樣，其中左側Joy-Con 2下方更直接印上象徵系列的重要圖騰「三角神力」。

Switch 2主機背面同樣加入大型三角神力與海拉魯風格紋路，底座正面則以黑金配色呈現巨大的三角神力圖樣，整台主機插上底座後具有相當強烈的統一感。

除此之外，設計中甚至還偷偷藏進初代像素風格的林克與薩爾達，向系列40年歷史致敬。

不過要特別注意的是，雖然這款主機選在《薩爾達傳說：時之笛》Switch 2重製版上市前一週推出，但主機並不包含《時之笛》遊戲本體，遊戲仍需另外購買。

Pro控制器也超帥！黑、綠、金三色打造

如果已經有Switch 2、不打算為了特仕版再買一台主機，任天堂這次也同步準備了「Nintendo Switch 2 Pro控制器 薩爾達傳說40週年紀念版」。

控制器延續主機的黑、綠、金配色，正中央加入大型金色三角神力圖騰，左右握把則採不同色調處理，就連肩鍵與扳機也加入金色元素。

此外還會附上專用展示台，展示台本身同樣加入地圖風格設計，讓玩家沒有使用控制器時也可以直接當成收藏品擺放。

便攜包、螢幕保護貼也一起來

除了主機與Pro控制器之外，本次也將推出「Nintendo Switch 2便攜包 薩爾達傳說40週年紀念版」。

除了主機與Pro控制器之外，本次也將推出「Nintendo Switch 2便攜包 薩爾達傳說40週年紀念版」。（Nintendo）

外觀同樣以黑色、金色三角神力圖樣為主，拉鍊則加入綠色點綴，攜帶包內部以及隨附的清潔布也使用特別設計。

陶笛、樂高林克＆伊波娜登場！

除了Switch 2特仕主機與周邊之外，任天堂這次也一口氣公開大量《薩爾達傳說》40週年紀念商品，其中最吸睛的就是以《薩爾達傳說：時之笛》為主題打造的兩款「時之笛」，分別為能夠實際演奏的樂器版本，以及加入電子功能的電子版時之笛。

另外還首次公開以《時之笛》林克與伊波娜為主角的全新LEGO商品，Hasbro則將推出《薩爾達傳說：王國之淚》「海拉魯英雄」模型收藏系列以及電子大師之劍。

其他商品還包含預計於9月17日推出的《王國之淚》米涅魯魔像amiibo，以及以《薩爾達傳說》為題材的益智解謎玩具等。

《時之笛》重製版一週後接棒登場

《薩爾達傳說》40週年紀念版Switch 2、Pro控制器以及便攜包都將於2026年10月29日推出。

而僅僅一週後的11月5日，備受玩家期待的Nintendo Switch 2《薩爾達傳說：時之笛》重製版也將正式發售。

【延伸閱讀】Switch 2注意｜買錯記憶卡即中伏 教你認清存儲卡類別免浪費錢

+ 7

延伸閱讀：

《GTA 6》加長版預覽最後一段話有「多重含意」？聽懂後讓老玩家默默流下淚

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】