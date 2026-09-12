賣破700萬套神作！塗鴉躲貓貓遊戲Meccha Chameleon突襲Switch 2

在9月9日晚間11點的任天堂（Nintendo）直面會上，一款席捲全球玩家的獨立遊戲《超級變色龍（めっちゃカメレオン）》（Meccha Chameleon）正式宣布推出Nintendo Switch 2版本，並在直面會結束後立即在Nintendo eShop配信開始。這款自6月上市以來就創下驚人銷售紀錄的塗鴉躲貓貓遊戲，終於突破PC獨佔的限制，讓更多玩家能在掌機上體驗這份獨特的遊戲樂趣。



從PC獨佔到掌機首秀，700萬套銷售怪獸正式登陸Switch 2

《超級變色龍》是一款非對稱性躲貓貓遊戲，玩法簡單卻充滿創意——躲藏方需在自己的角色身體上塗鴉繪畫，試圖與舞台背景融為一體，就像變色龍一樣進行擬態；而追捕方則要在時間限制內找出所有躲藏者。

這款由日本獨立開發者打造的作品，自2026年6月10日在Steam推出後，短短不到兩週就突破700萬套銷售，Steam同時線上人數更曾衝上34萬人，成為近期最具話題性的獨立遊戲。如今登陸Switch2，不僅讓沒有PC的玩家終於能體驗這款神作，也象徵著這款遊戲的全球影響力再次擴大。

超人氣塗鴉躲貓貓遊戲《超級變色龍》（Meccha Chameleon），正式推出Nintendo Switch 2版本。（YouTube@NintendoJP）

點圖看《超級變色龍》實機演示有趣畫面：

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遊戲支援線上多人對戰，玩家可與好友遊玩，也能加入陌生人的伺服器進行公開對戰。根據官方建議，單場遊戲最多可容納2至10人左右（未來可能因測試調整而增減），遊戲主播更能輕鬆舉辦觀眾參與型直播。這款售價親民、規則簡單卻極具競技性的作品，已在全球掀起一股「塗鴉躲貓貓」熱潮，從YouTube、Twitch到各大社群平台都能看見實況主和內容創作者的遊玩片段。如今登陸Switch 2後，預期將進一步擴大其玩家基數。

《超級變色龍》Switch 2版本已在Nintendo eShop上架，玩家現在就能立即下載體驗。這款遊戲的成功，再次證明了獨立遊戲在當代遊戲市場中的強大生命力，也為Switch 2的遊戲陣容增添了一款極具娛樂價值的新選擇。

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