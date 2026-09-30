Capcom 經典動作系列大作《鬼武者 Way of the Sword》 久休重新，並登陸手提機 Nintendo Switch 2！今集以宮本武藏為主角，在京都洛東大開殺戒斬殺幻魔。01科技玩物記者玩了一星期左右，現送上實測感想，即睇掌機流暢度與 Joy-Con 2 體感一閃體驗。



Switch 2 掌機模式畫面流暢度如何？

作為重度玩家，最關心的一定是 Switch 2 掌機表現。本作採用 Capcom 自家研發的 RE Engine 打造，在掌機模式下畫面解析度令人滿意，特效與血花飛濺非常細緻。浮動幀率配合 VRR 螢幕技術，整體畫面極度流暢，沒有嚴重卡頓。

宮本武藏劍擊系統有幾爽？

本作的核心絕對是「攻防一體」的劍擊系統，不是傳統連招或硬核類魂，而是講求彈刀與招架。每次成功格擋都會伴隨耀眼火花，手感極重且回饋扎實。壓制敵人的打擊感，完美還原經典武士電影的冷兵器交鋒質感。

一閃機制配合 Joy-Con 2 體感表現點？

鬼武者標誌性的「一閃」系統今集玩得更極致！在敵方出招前毫秒間按攻擊，就能打出特寫級的致命一擊。Switch 2 更支援 Joy-Con 2 體感操作揮刀一閃，出招爽快度大幅提升！不過判定時間極嚴格，手殘黨小心揮到手痠甚至經常暴斃。

京都洛東地圖探索值得玩嗎？

遊戲舞台設於江戶初期京都洛東半開放地圖，氛圍打造得相當陰暗詭異。玩家能用「鬼之視界」尋找隱藏通路與寶箱，據點六道珍皇寺還能進行裝備整備與鍛鍊間重考 Boss。最驚喜的是地圖藏有失散的妖怪狗狗可以觸摸收集，為緊湊節奏帶來治癒感。

個人試玩沉浸感想：正宗劍術醍醐味與體感痛爽感

最戳中我這類PS2已玩過《鬼武者》老玩家的痛點，莫過於那種極具重量感的「刀劍互砍」回饋。過往動作遊戲往往依賴複雜招式表，但本作將重心放回「觀察、招架、一閃」三部曲。用 Joy-Con 2 體感揮刀時，每當成功在最後一刻彈開敵人攻擊、伴隨強烈震動打出一閃，那種由手掌傳至手臂的打擊震撼是傳統按鍵難以比擬的。

不過體感操作確實是雙刃劍。在高強度 Boss 戰中，長時間揮動雙手對專注力與體力都是極大考驗，稍有遲疑就是血條見底。但正正是這種隨時面臨死亡的緊張感，讓人每次成功斬殺幻魔後，都能獲得極巨大的成就感。

缺點在哪裡？直白評測話你知

遊戲整體表現驚艷，但也有小瑕疵。支線任務多為「去某地消滅幻魔」的重複模式，普通敵人種類偏少，且地圖敵人會刷新，對於想「清空地圖」的玩家可能會有些累。另外，主線劇情的交代稍微偏向草草了事，格局在2026年來說也有點小，但如果當作每天收工／放學後爽斬個多小時，約2星期爆機的中型作而言，它是合格有餘，而且不像那些「魂系」遊戲那麼折磨自己，真的玩得爽快，如果你是劍擊動作遊戲愛好者，這款作品絕對不容錯過！