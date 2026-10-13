七款神級獨立遊戲殺入App Store | No Man's Sky10月28日壓軸登場

七款神級獨立遊戲殺入App Store | Apple App Store今日宣佈隆重舉辦「獨立遊戲週」（Indie Games Week），旨在向一眾充滿夢想與熱誠的獨立遊戲開發團隊致敬。由即日起，App Store將會全天候為大家發掘一系列突破創意界限的遊戲佳作。今次，將有7款廣受好評的獨立大作首度登陸iPhone及iPad平台！當中包括萬眾期待的太空冒險巨製《No Man's Sky》（《無人深空》），立即帶大家睇睇今次陣容有幾強大！



從右上方起順時針排列：《Sifu》、《小貓咪大城市》、《No Man’s Sky》、《穹頂守護者》、《Vampire Crawlers》、《Yes, Your Grace 2: Snowfall》和《9 Kings》首度登陸 App Store。（Apple）

《No Man's Sky》：將無垠宇宙放落衫袋，史詩級太空冒險10月28日啟航

講到今次「獨立遊戲週」的重頭戲，絕對非Hello Games歷時十年心血打造的《No Man's Sky》（《無人深空》）莫屬。這款劃時代的太空冒險遊戲，終於打破平台限制，將於10月28日正式登陸iPhone和iPad。

《No Man's Sky》（PlayStation）

《No Man's Sky》最令人著迷之處，在於其採用「程式生成」（Procedural Generation）技術所創造出的無限宇宙。當玩家在遊戲中穿梭時，每一個星系、每一顆星球，甚至星球上的奇珍異獸和植物，都是系統即時運算生成。玩家探索的每個角落，都可能是全宇宙獨一無二的風景，真正做到「你的宇宙由你定義」。

不要以為移植到手機版就會「縮水」，iOS版的《No Man's Sky》收錄了過去十年間的重大單人內容擴充（包含最新Cosmos太空站更新），惟首發版本暫時不支援多人連線（Multiplayer）及聚落建設（Settlements）功能，官方表示將視後續反饋陸續跟進。當中更包括了最新的「Cosmos」大型更新，讓玩家可以親自落場指揮龐大的太空站，過足科幻癮。在這個互通連接的無縫星系中，玩家可以隨心所欲選擇自己的遊玩方式：探索、交易、戰鬥與求生，一切盡在掌握。

其餘六大獨立佳作，各具特色不容錯過

除了《No Man's Sky》，今次「獨立遊戲週」還有另外六款絕不能錯過的獨立神作，涵蓋各種玩法風格，總有一款合你心意：

《Sifu》（師父）

《Sifu》（師父）（Epic）

喜歡硬派動作遊戲的玩家必玩！這款風格鮮明的第三人稱格鬥遊戲，帶你跟隨年輕功夫學徒踏上復仇之路。戰鬥極度殘酷，需要面對敵人圍攻，考驗格擋、連招技巧，並善用環境物品作為武器。iOS版已針對觸控操作及鏡頭系統進行全面優化，並支援遊戲手掣。

《Sifu》由Sloclap與Kepler Interactive發行。（Apple）

《Vampire Crawlers》

《Vampire Crawlers》（Steam）

作為大熱遊戲《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）的衍生作品，本作將原本的「彈幕生存」巧妙轉化為講究策略的卡牌構建玩法。在充滿哥德風的地下城中，玩家要搭配破格創新的卡牌組合，痛扁骷髏、蝙蝠等邪惡怪物，節奏明快，極具魔性。

《Vampire Crawlers》由poncle與Nosebleed Interactive發行。（Apple）

《小貓咪大城市》（Little Kitty, Big City）

貓奴福音！化身一隻好奇心爆棚的小黑貓，在開放世界的大都會中盡情探索、搗亂、交朋友，尋找回家的路。畫風可愛治癒，絕對是放鬆身心的最佳選擇。

《小貓咪大城市》由Double Dagger Studio發行。（Apple）

《9 Kings》

一款獨特的策略王國建造遊戲。玩家需要透過集結卡牌軍隊，發展自己的勢力，征討敵對君王，考驗玩家的大局觀和戰術佈置。

《9 Kings》由Sad Socket與Playdigious發行。

《穹頂守護者》（Dome Keeper）

這款外星採礦模擬遊戲巧妙結合了塔防與探索元素。玩家需要在抵禦一波又一波外星生物攻擊的同時，抓緊時間深入地底挖掘珍貴資源，升級防禦設施，緊張刺激。

《穹頂守護者》由Bippinbits與Raw Fury發行。（Apple）

《Yes, Your Grace 2: Snowfall》

面對瀕臨瓦解的帝國，身為國王的你該如何抉擇？這款角色扮演管理遊戲將考驗玩家的治國能力與道德底線，每一個痛苦的決定都會影響帝國的命運。

《Yes, Your Grace 2: Snowfall》由Brave At Night與Noodlecake Studios發行。（Apple）

除了《No Man's Sky》定於10月28日正式上架（現正接受預購）外，其餘六款獨立佳作現已正式於App Store上架發售或提供下載。立即趁著「獨立遊戲週」，發掘屬於你的心水神作啦！