FunnyPlaying發佈FPGB Mini掌機！1:1直讀GB卡帶　首批10分鐘搶光

在復古掌機與改裝界相當知名的硬體配件品牌FunnyPlaying，日前公開一則即將推出 「FPGB Mini」的重磅消息。此款因不須轉接器，便可直接遊玩原版Game Boy以及Game Boy Color卡帶，以及搭載最佳相關配置的核心技術，在本月引起網民熱議。



掌上型復古硬體的極致簡化！FunnyPlaying正式發佈「FPGB Mini」掌機

據了解，該FPGB Mini機體，採用極致簡約的113mm x 64mm x 22mm尺寸設計，重量更僅有135g；技術層面，則使用現場可程式化邏輯閘陣列（也就是俗稱的FPGA）技術，使裝置可透過其晶片還原原裝機型的運作模式，呈現舊款硬件的運行調性與視覺色彩，完整還原忠實粉絲們一致追求的1:1精準還原度。

該FPGB Mini機體，採用極致簡約的113mm x 64mm x 22mm尺寸設計，重量更僅有135g。（FunnyPlaying）

「FPGB Mini」掌機細節展示：

除了內置的技術面之外，此款外觀配備的2.98吋IPS螢幕，達致800x720像素的解析度，不僅可將原裝Game Boy螢幕放大5倍；支援的1,670萬色，使用RGB565色調的專屬處理流程系統，再三確保了極其精準的懷舊復古色彩飽和度。

此外，FPGB Mini也更加同步還原最道地的操控體驗，可以看見機身正面採用經典的四向十字方向鍵，並且搭配B、A按鈕，下方配置則搭載Start與Select鍵。機頂則保留滑動式電源開關，側面則設有獨立音量控制鍵，每一個按鍵回饋，都能帶領粉絲們瞬間重回當年掌機盛行的黃金年代。

當然，雖說以實體卡帶的體驗為核心，不可否認的是，全機亦兼備融入了當代科技的便利性。比如機身配置的microSD卡槽，不僅能用來備份存檔與遊戲截圖，在未插入實體卡帶時，內建模擬器亦可直接讀取並運行卡內的ROM檔案，展現靈活的雙模遊玩彈性。

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供電方面，主機則採用1,800mAh可拆卸式電池，經由主流的USB-C連接埠充電，僅需2至3小時即可再次使電量滿格，為粉絲們帶來數小時的不間斷遊玩體驗。

據悉，FunnyPlaying FPGB Mini首批限量20台，目前已於2026年9月中旬在FunnyPlaying官網上架10分鐘內售罄，第二批即將在接下來的10月上旬發售，感興趣的朋友，請勿錯過此次難得的入手機會！

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