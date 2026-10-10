SEGA劃AI紅線！高管齋藤剛重申：創意工作不可替代　僅營運准用

SEGA高級執行官兼副首席商務官齋藤剛表示，公司在遊戲開發過程中對人工智能技術持高度審慎態度，明確將創意核心環節保留在人類團隊手中，不會由AI承擔遊戲設計、敘事構建或藝術風格設定等關鍵創意工作。與此同時，SEGA已在發行運營與企業管理層面積極引入AI工具，用於優化流程效率，並輔助生成市場策略與商業構想。



為系統化推進相關實踐，SEGA此前成立了生成式人工智能專項委員會。該委員會統籌工具研發、使用規範制定及合規性審查等工作，尤其關注數位發行平台頁面內容是否符合技術應用相關標準。委員會運作機制覆蓋全球各主要市場，吸納了各地公關與法務專業人員參與，以確保AI應用策略充分適配不同區域的監管環境與社會認知。

SEGA高級執行官兼副首席商務官齋藤剛表示，公司在遊戲開發過程中對人工智能技術持高度審慎態度。（Unsplash@FlyD）

在實際項目落地方面，《瘋狂的士：極速巡遊》（《Crazy Taxi: World Tour》）在前期市場調研與概念探索階段曾運用生成式AI輔助資訊整合與趨勢分析，但所有美術資源的最終創作均由專業美術團隊完成，未採用AI生成圖像或素材。《夢幻之星Online 2：新世紀》（Phantasy Star Online 2: New Genesis）則將AI應用於開發流程提效環節，並支持遊戲中玩家即時互動的對話響應功能。此類應用聚焦於提升運營效率與服務響應能力，與齋藤剛所強調的「創意工作不可替代」原則保持一致。

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