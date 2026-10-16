咒術迴戰七海建人聲優遭AI盜聲 | 津田健次郎告贏聲音權卻難索賠

咒術迴戰七海建人聲優遭AI盜聲 | 東京地方法院於2026年9月30日宣判，裁定未經授權以生成式AI模仿具「顧客吸引力」的個人聲音牟利，侵犯法定的「公開權（形象權）」。此案為日本首宗確認聲音形象權保護的判決。原告為人氣動畫《咒術迴戰》中替「七海建人（Kento Nanami）」配音的津田健次郎（Kenjiro Tsuda）。其獨特聲線遭短片帳戶以AI仿製成都市傳說旁白，引發業界強烈震動。



咒術迴戰七海建人聲優遭AI盜聲。（《咒術迴戰》劇照）

打開TikTok，手機傳來那道低沉且微帶沙啞的男中音，沒有咒術激戰，畫面只有剪輯粗劣的外星人解剖偽紀錄片與凶宅怪談，配著荒誕的內容農場文案。根據台灣TVBS新聞報道記錄，涉案帳號發布共188支影片，累計吸引逾21萬追蹤者，每支影片平均觀看次數高達147萬次，發佈者更曾自曝月賺50萬至75萬日圓後刪除影片離場，聲音的真正主人卻分文未得。

東京地方法院。（nippon）

法庭上，被告辯稱「沒有直接偷津田的原聲」，而是「找了一位聲音很像的朋友餵給AI微調」。這種企圖透過中間人「洗聲」的脫罪手法，正是目前短片黑產的典型伎倆。審判長高橋彩在判詞中直接拆穿說辭。判決指出，只要公眾客觀能辨識出津田的音質特徵，這種攀附名人聲譽的行為便屬違法。nippon專題分析指出，日本過往司法僅保護肖像與姓名，此次首度將防線推至「純粹的聲音特徵」。

津田健次郎讓人熟識的角色。（AI生成）

贏了法理卻輸在執行：法院首認「聲音權」為何難阻AI侵權離場？

津田健次郎要求平台強制刪除侵權短片的訴求遭法院駁回，主要理由是涉案影片已在訴訟審理期間被上傳者自行從伺服器移除，法院認定原告已欠缺訴之利益；且津田在此案中僅提出刪除請求，並未附帶向平台或匿名者請求損害賠償。ITmedia NEWS法律專業解讀揭示，打完一年官司，侵權者「吸乾流量後刪號走人」，原告連實質賠償都難以追索。這種監管時差，暴露了跨國平台對原創者保護的巨大漏洞。

津田健次郎要求平台強制刪除侵權短片的訴求遭法院駁回。（《咒術迴戰》劇照）

日俳連發起反擊：新人聲優苦練十年遭收割，日本動漫界陷AI生存危機

金字塔底層的新人聲優，每集配音酬勞往往僅有一萬多日圓。他們苦練十數年的發聲技巧，如今幾行開源程式碼便能隨意複製。ORICON NEWS引述日本演員工會聲明，若放任聲音被無償收割，配音員將被自己的歷史錄音淘汰。

七海建人在劇中的名言「勞動就是狗屎」。（《咒術迴戰》劇照）

七海建人在劇中的名言「勞動就是狗屎」，在此刻成了聲優現實最刺耳的諷刺：勞動成果被秒速偷走，維權成本卻全由血肉之軀一力承擔。