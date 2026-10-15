開放世界RPG有得揀做壞人！玩家為何一面倒做好人？真相很現實

不少高自由度RPG遊戲，都會給玩家提供作惡選項，隨便擊殺NPC、選擇反派路線都能實現。



但有意思的是，大量玩家最後並不會選擇當壞人，反而老老實實選擇做遊戲裏的大善人，這個話題在網上引發大量討論。

網上流傳一組遊戲數據很有趣，《星露谷物語（Stardew Valley）》裏面，95%玩家都會選擇修復社區中心，也就是走好人路線，不去搞破壞。

在《星露谷物語》中，95%的玩家都會選擇修復村莊的社區中心。（《星露谷物語》遊戲截圖）

很多玩家原本以為，現實裏要守各種規矩，到遊戲裏就能隨心所欲做惡，可實際體驗下來，大家反而更願意在虛擬世界裏肆無忌憚做好人。

在自由度很高的RPG裏面，做好人的遊戲體驗反而更舒服。如果遇到NPC欺騙自己，玩家大不了將之處決，不用像現實裏面一樣吃啞巴虧。

很多玩家原本以為，現實裏要守各種規矩，到遊戲裏就能隨心所欲做惡，可事實正好相反。（《Red Dead Redemption》遊戲截圖）

好人路線可以收穫夥伴陪伴，擁有完整的支線劇情，要是一路作惡，身邊的NPC都會遠離你，最後只剩自己孤身一人，陪伴感會大打折扣。

就算遊戲沒有明確劃分善惡路線，玩家也會主動思考選擇。就像《上古卷軸5（The Elder Scrolls V: Skyrim）》，大量玩家會認真對比帝國和風暴斗篷雙方的理念，分析不同選擇對整個天際世界帶來的影響，仔細挑選更合理的一方，不是單純想靠破壞找刺激。

在《上古卷軸5》中，大量玩家會認真對比帝國和風暴斗篷雙方的理念，分析不同選擇對整個天際世界帶來的影響。（《上古卷軸5》遊戲截圖）

《柏德之門3（Baldur's Gate 3）》玩家社區也能看出這種傾向，大家討論的重點，不是善惡路線誰給的裝備獎勵更多，而是想盡辦法保住更多角色的性命，甚至尋找BUG救下劇情設定裏必死的人物。

當然，這不是說玩家完全不會做壞事。大部分人可以接受小偷小摸這類小惡，但是無差別屠殺、純粹的惡意傷害，很少有人願意去做。

說到底，大家玩遊戲，更多是來體驗故事、收穫陪伴，而不是單純發洩惡意。在虛擬世界當好人，不用承擔現實裏的代價，還能收穫更好的劇情體驗，這也是大部分玩家的共同選擇。

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