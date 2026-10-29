魔物獵人：旅人開服懶人包｜開局拓荒避坑指南！新手上路全攻略！

魔物獵人：旅人｜《魔物獵人：旅人》（Monster Hunter Outlanders）由Capcom 與騰訊天美工作室群聯手研發，定於2026年10月29日全球上線。本作並非《Monster Hunter Now》那種輕度AR走路遊戲，而是一款具備完整大平原、動態生態系統、生存採集與4人連線共鬥的開放世界動作冒險大作。對於習慣家機《Monster Hunter: World》或《Monster Hunter Rise》的老獵人，以及初次接觸該IP的新手而言，本作在養成系統、地圖移動與操作簡化上有革命性改動。



《魔物獵人：旅人》由卡普空（Capcom）與騰訊天美工作室群聯手研發，定於2026年10月29日全球上線。（《魔物獵人：旅人》）

一、核心機制變革：角色抽卡與武器綁定

過往系列的靈魂在於「一人精通14門武器，靠採集魔物素材打造裝備」。在《魔物獵人：旅人》中，這個底層邏輯被深度重構。

1. 主角 vs. 冒險者夥伴

原創主角：可自由更換不同的武器種類（大劍、太刀、雙劍、弓箭、長槍等），是裝備配置最自由的存在。

身為主角的我們，可以使用共8種武器，可以一一嘗試來決定使用哪個。（YouTube）

冒險者（抽卡角色）：每一位冒險者夥伴擁有固定綁定的武器、專屬戰技（Active Skill）與奧義。

+ 8

2. 四人隊伍即時切換

戰鬥中允許單人帶隊並在後台隊員間即時切換。當怪物倒地或出現大破綻時，直接切換專門打爆發傷害的角色灌輸出；怪物狂暴衝撞時，則切換持有長槍具備防禦反擊（GP）的角色進行格擋。組隊共鬥時則回歸4位真人獵人同場協作。

根據隊伍特色選擇不同類型事半功倍。（YouTube）

二、地圖探索與生存建造：不再單純「跑圖」

本作的冒險舞台「埃索島」（Aesoland）擁有複雜的高低差地形與多變氣候。傳統的步行與攀爬效率極低，善用建造系統才是開荒核心。

前期探索地圖上覆蓋著迷霧，要修復瞭望塔以此來探測地圖。（YouTube）

跑圖途中若遭遇強敵，切忌盲目硬拼。埃索島的魔物具備完整的地盤爭奪與捕食鏈。開荒初期裝備數值不足時，可利用投擲道具引誘雌火龍（Rathian）衝入土砂龍（Barroth）的地盤，坐收漁翁之利。

探索地圖時要善於利用各種工具。（YouTube）

工具名稱 消耗素材 主要功能 實戰開荒技巧 彈射器 木材、粗繩索 將獵人彈射至半空，銜接滑翔翼高空飛行 跨越懸崖、快速登上高台採集稀有素材必備 滑索（高空索道） 鐵礦石、纖維繩 在兩個固定節點間建立永久性高速傳送滑道 建議在營地與頻繁刷怪的巢穴間架設專屬線路 瞭望塔 堅固木料、石材 解鎖迷霧區域視野、標記周圍採集點與魔物位置 到達新區域後的第一要務，優先爬升建造開啟雷達 野外營地帳篷 獸皮、粗木 提供原地補給、回復體力、調整裝備庫存 深入沼澤或高溫火山區域時的避難生存基站

三、戰鬥操作模式：老獵人與新手如何二選一？

遊戲針對手機觸控屏幕進行了兩套完全不同的操作映射優化：

【新手友善模式】

攻擊連段整合為單一智能按鍵（自動依節奏派生）



畫面提供直觀的「紅光預警」，閃避判定幀大幅放寬



適合：無動作遊戲基礎、習慣單純觸控點擊的休閒玩家



【經典獵人模式】

保留完整的派生目押、精準防禦（GP）、走位立回與取消後搖（收招硬直）



關閉自動鎖定輔助與危險紅光，完全依賴觀察魔物起手前搖



適合：主機版老玩家、追求極致無傷狩獵的操作硬核黨



新手入門時，建議先用「新手友善模式」打完前2章主線，待熟悉手機鍵位佈局後，再切換回經典模式練習刀尖起舞的立回節奏。

遊戲針對手機觸控屏幕進行了兩套完全不同的操作映射優化。（YouTube）

四、開局資源分配與避坑要訣

切勿把所有資源灌在單一角色：初期贈送的資源極度偏向基礎經驗與通用金幣（Zenny）。由於本作引入了「融光種」等具備特殊光學護盾與屬性抗性的全新魔物，單一純物理或單一屬性陣容在中期會遭遇嚴重卡關。主力隊伍至少需要培養一名前排承傷（如長槍）、一名近戰爆發（如大劍/太刀）及一名遠程屬性壓制（如弓手）。



隨從夥伴不是擺設：除傳統隨從艾路貓外，本作新加入「隨從梅朵鸝」與「隨從露塔可」。前者偏向高空視野偵測與廣域治療，後者偏向布置牽制陷阱與搬運重型補給。單人開荒階段，帶一隻擅長治療的隨從能替你省下大量草藥與回復藥調合材料。



鎖定每日委託與體力分配：探索大平原採集物資雖然自由，但加工店高級武器強化的關鍵「特殊黏合劑」與「龍玉碎片」均鎖定在每日冒險團委託與特定生態區首領挑戰中。每日上線第一件事，清空體力刷取指定武器的突破石，切忌把體力浪費在無目的的漫遊砍野豬上。



五、新手首日拓荒標準時間線

第一階段（0-2小時）：

通過新手序章教學，熟悉單按鍵派生與滑翔翼空降操作。

跟隨主線推進解鎖第一座區域瞭望塔，點亮周圍地圖。

領取開服預約里程碑獎勵（含免費常駐招募券與SR角色）。

第二階段（2-5小時）：

攻略第一批大型魔物（如大凶豺龍、青熊獸等）。

將主角基礎防具升至Rank 2，武器鍛造出第一把帶綠斬味的太刀或大劍。

在首個重要資源聚集點建造永久滑索。

第三階段（5小時以上）：

解鎖4人連線共鬥功能，與其他獵人組隊討伐「融光種」首領。

加入冒險團公會，開始固定獲取公會硬幣兌換高階素材。

玩家可以收集素材打造套裝或強化武器。（YouTube）

六、抽卡冒險者系統：武器綁定與三大職業定位

在《魔物獵人：旅人》中，玩家創建的原創主角依然可以自由更換武器，但透過卡池招募的「冒險者」（Adventurers）夥伴則深度綁定專屬武器、主動戰技（Active Skill）與奧義。單人出獵時，玩家可在4人隊伍中即時無縫切換操控角色。

單人出獵時，玩家可在4人隊伍中即時無縫切換操控角色。YouTube

七、 原創古龍「光稜龍」與「融光種」變異生態

本作的故事主舞台圍繞著全新島嶼「埃索島」（Aesoland）展開。這片土地因神秘極光現象與高純度能源礦物「融石」的影響，催生出獨特的生態異變。

1. 原創古龍種：光稜龍（Ruger Aidal） 官方於德國科隆遊戲展（gamescom 2026）正式公開的看板旗艦魔物。光稜龍通體流轉著璀璨的金色與虹光，巨大翼面能釋放猶如光箭般的能量射線。在戰鬥進入二階段後，牠會化作一團烈日般的烈焰俯衝全場，將周遭地表瞬間琉璃化。牠既是埃索島傳說中的神祇，亦是全島極光異變的源頭。

原創古龍種：光稜龍。（YouTube）

2. 全新生態變異：融光種（Radiant Species） 受到光稜龍散發的「光素」與島上融石能量長期浸潤，歷代經典魔物在埃索島發生了不可逆的變異：

變異特徵：目前已確認種火龍、雌火龍、蠻顎龍、種搔鳥及角龍均具備「融光種」形態。其軀幹部位覆蓋橙黃色結晶，攻擊性大幅飆升。



實戰機制：融光種魔物在激怒後會陷入狂暴化，體表結晶生成一層具備高額減傷的「融光護盾」。獵人必須集中火力攻擊發光弱點打破結晶，引發「融光炸裂」使其倒地，否則魔物將會釋放毀滅性的全屏蓄能衝擊波。



資料來源：《魔物獵人：旅人》