Switch 2《火焰之紋章 萬縷千絲》限定版開箱 鐵盒畫冊特典全面睇

Switch 2《火焰之紋章 萬縷千絲》限定版開箱 ｜Switch 2《火焰之紋章：萬縷千絲》（Fire Emblem: Fortune's Weave）早前正式登場，官方特別更推出內容極度豐富的「韃古札收藏版」（Dagdan Collection）限定套裝。除了收包含遊戲軟件之外，更附連多款不同的遊戲周邊，無論是長年追隨系列的老玩家抑或準備入坑的新玩家，這套收藏版細節都相當引人注目。



Switch 2《火焰之紋章 萬縷千絲》限定版開箱

穿越時空改寫四大英雄命運

今集故事舞台設定於古老的韃古札大陸，世界在開局時已陷入殘破死寂的末日狀態，神祖蘇諦斯喚醒玩家化身的人造調停者，肩負起扭轉大陸命運的重任。玩家需要藉助神明芙托娜的力量，倒流時光回到5年前的歷史節點韃古席翁大劍鬥祭，透過干預命運拯救4位本該戰死的關鍵英雄，包括為拯救死罪父親而戰的少年凱伊、追求武藝極致的流浪劍鬼迪托利希、背負國家復興宿願的女王賽奧朵拉，以及身懷滅門血仇的樂師蕾達。整部作品橫跨大劍鬥祭、戰爭篇與救世篇三大篇章，多達8名主角的動態關係交織出系列歷來最龐大的劇情體系。

今次玩家可以穿越時空來改變四大英雄命運

外盒設計融入四大主角宿命

《火焰之紋章：萬縷千絲》限定版外盒正面採用主視覺插畫，細緻描繪凱伊、迪托利希、賽奧朵拉與蕾達四位核心主角，率領各自部隊整裝待發，呈現即將爆發大戰的緊張張力。盒背印有戰役勝利時代表宿命交錯的專屬紋章標誌。中文版副標題定名為「萬縷千絲」，巧妙對應英文標題中命運編織的概念，象徵四位英雄因緣際會參與韃古席翁大劍鬥祭，命運彼此緊扣並由玩家逆轉死局。

打開便看到遊戲以及燙金角色收藏閃卡

鋼鐵特製遊戲盒與閃卡全貌

抽出盒內配件，首先映入眼簾的是極具質感的特製金屬鐵盒，供玩家穩妥收納遊戲卡帶。鐵盒外層印上古老大陸地貌與紋章圖騰，保持日版典雅風格；隨盒亦附連一盒分量十足的燙金角色收藏閃卡，包括12位男女自訂主角及各個主要英雄及角色。每張閃卡均經過特殊光面印刷處理，反光效果相當華麗，卡面更完整印上角色專屬立繪。此外，套裝內還包含一張大幅面的韃古札帝國單面彩色全景地圖，細緻呈現出各大城邦與戰略要地的地理分佈，非常適合貼在牆上作為冒險參考。

製金屬鐵盒供玩家穩妥收納遊戲卡帶

12張角色收藏閃卡

重量級設定畫集

整套限定版最具收藏價值的項目當屬厚實的特製美術設定畫冊。畫冊內部完整收錄所有登場人物的草稿設計細節，包括主角群的各種髮型提案、各陣營夥伴角色巡禮，甚至包括城市街道景觀的概念美術圖。畫集後半部分更進一步剖析各兵種的防具裝備結構、各類專用武器外觀，以及出現在大陸上的各類幻獸與怪物設定，內容涵蓋面非常全面。

特製美術設定畫冊以及遊戲世界地圖

多角並行與命運整合系統

本集遊戲解決過往多周目流程枯燥的通病，玩家可以在遊玩期間隨時切換不同主角的視線與任務進度。各主角在同一時間軸內各有獨立遭遇與互動，隨着主線推移，地圖更會因應戰況即時更新NPC與可招募隊員。另外，遊戲導入嶄新的命運整合機制，當玩家完成任何一位角色的第1部章節後，系統便會解鎖跨路線的繼承特點，包括共用地圖進度、已解支線任務判定，以及突破經驗值成長上限。玩家更可將不同支線歷練出的各項屬性與技能整合成全新狀態，大幅降低跨路線重複培育隊伍的耗時負擔。

武器耐久與職業體系大洗牌

戰鬥平衡度亦迎來全面革新，常規物理攻擊不再損耗裝備耐久度，只有在施展特定戰技時才會扣減次數，大幅提升推進關卡時的流暢感。系統新增體格數值作為承載重裝備的依據，並對前作過度強勢的熱門招式施加限制，例如疾風橫掃的反擊限制改為機率觸發，合圍之箭的定身效果亦下修為降低移動力。過往較少登場的重裝、拳套與劍系職業在本作顯著受惠，劍類特效武器的重量大幅減輕；同時更引入能夠跨越單格障礙物的全新坐騎兵種神駝兵，令戰術走位與陣型搭配更靈活。