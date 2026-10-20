法國暴動｜一店長隻身擋暴民遭飛踢不退！網民讚：真超級撒亞人

法國暴動｜現實世界從來沒有仙豆，更沒有毀天滅地的龜波氣功，但當混亂降臨時，守護珍視事物的意志卻比動漫主角更加耀眼。近日，法國多地因近期生活成本與財政緊縮，引發抗議升溫，並演變為街頭騷亂，甚至出現極端分子趁火打劫沿街商戶。在南部城市尼斯（Nice）讓·梅德桑大街（Avenue Jean Médecin），知名連鎖遊戲動漫周邊專賣店Micromania亦遭到暴徒盯上。然而，店長隻身以肉身阻擋暴徒、遭背後飛踢倒地仍奮力爬起守護店鋪的畫面在網上瘋傳，而他身旁恰巧貼著《龍珠》孫悟空的海報，被全球無數網民與動漫迷盛讚為「現實中真正的超級撒亞人」。



店長隻身以肉身阻擋暴徒，身旁恰巧貼著《龍珠》孫悟空的海報。（X）

遭暴徒從後偷襲飛踢 倒地起身堅守大門

事件發生於日前法國爆發的街頭抗議期間，部分不法分子趁亂四處縱火並洗劫商鋪。現場流出的片段顯示，數名黑衣年輕暴徒包圍了Micromania門口企圖強行闖入奪取遊戲主機與模型。身穿黑衣黑褲的店長Pierre Collin毫不退縮，隻身站在狹窄的大門前，怒視並試圖驅趕眼前的暴徒。

面對人數懸殊的挑釁，Pierre一度上前喝止，不料在轉身返回店門時，一名黑衣男子竟從背後高高躍起偷襲，從後施展飛踢重重踢向店長背部。Pierre當場失去平衡、重重摔跪在店門前，周圍甚至有人投擲雜物起哄。令人動容的是，Pierre忍著劇痛立刻爬起身子，再次牢牢守在大門前方，盡最大努力阻止店內心血遭到破壞，惟據外媒與官方通報，該店鋪隨後仍不幸遭到暴徒闖入洗劫。期間仍有善良市民看不過眼挺身為Pierre聲援。

神奇鏡頭捕捉「悟空同框」 動漫魂照進現實

這段令人揪心的畫面曝光後，隨即引發網絡公憤與熱烈討論。除了譴責暴徒欺軟怕硬、專挑中小零售店家下手的卑劣行徑外，網民更被影片中一張極具張力的定格截圖震撼：當時Pierre雙手插袋、神情嚴肅站在店門前，而他身旁的玻璃櫥窗上的大型《龍珠》宣傳板中，主角孫悟空同樣擺出嚴陣以待的站姿。

仍有善良市民看不過眼上前為Pierre聲援。（X）

一人一「神」的站姿驚人重合，神情同樣堅定不移。大量X（前稱Twitter）與Reddit上的ACG迷紛紛轉發該截圖，感慨表示：「他身後沒有光環，但那份勇氣比變身撒亞人更強大」、「對暴民來說那只是轉手圖利的商品，但對店長和玩家而言，那是日夜經營的夢想與心血」。

一人一「神」的站姿驚人重合，神情同樣堅定不移。（X）

全網擬集結「元氣彈」眾籌？店長受訪澄清婉拒：自認舉動冒險籲大眾勿遷怒

根據法國當地媒體Franceinfo及國際外媒報導，店長Pierre在事後接受Instagram及廣播電台訪問時公開澄清，網上出現的眾籌活動並非由他或Micromania官方發起，他亦無意藉此牟利。對於自己在網上被譽為英雄，他坦言當時只是單純想阻止人群闖入，但回想起來仍心有餘悸：「老實說這舉動很愚蠢，我不該把自己置身於險境，但在那個當下我只能挺身而出。」面對全球動漫迷排山倒海的聲援，他表達了深深的感謝，但也理性呼籲大眾不要以偏概全。他強調，多數參與示威的民眾仍是和平的，那些趁火打劫的暴徒僅是極少數的「害群之馬」，不能代表整體的抗議訴求。

來源：kotaku、Nice-Matin