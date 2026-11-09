Sony高層首度確認PS6開發進度！傳攜手全新掌機於2027年開賣

Sony在2026財年第二季度財報電話會議中，首次就PlayStation 6的開發進展作出較為明確的官方說明。公司首席財務官指出，下一代主機平台的研發工作正穩步推進，整體節奏符合既定規劃。



按照當前安排，相關投入將集中於2027財年（即2027年4月至2028年3月），並力爭在該財年內實現關鍵性突破與實質性進展。此外，Sony已與主要供應商完成協商，確定了下一財年所需記憶體晶片的採購規模，該數量足以支撐預期中的硬件出貨目標。

公司在推進PS6研發過程中，始終將成本效益與資源平衡置於重要位置。圖為PS5 Pro。（PlayStation官網）

在隨後的問答環節中，首席財務官進一步闡述了投資策略：「為保障長期增長潛力，我們必須對新平台給予充分重視，並實施必要投入；但與此同時，也需兼顧平台整體健康度，審慎評估每一項投資的節奏與邊界。」這一表述反映出公司在推進PS6研發過程中，始終將成本效益與資源平衡置於重要位置，尤其在全球存儲晶片價格持續走高的宏觀環境下，更凸顯其理性投入的管理思路。

關於具體發售時間，官方尚未公布確切日期。不過，多方訊息源指向的時間窗口高度趨同。據行業消息顯示，若當前生產籌備進度保持穩定，Sony內部仍以2027年假日季作為PS6的銷售目標節點，硬件的首次公開演示有望安排在2027年初。

另一份來自半導體供應鏈的消息則提供了更細緻的時間線索：核心晶片已完成流片，測試批次的量產計劃定於2027年上半年啟動，整機產線預計於4月至5月間投入運行，完整形態的正式亮相大概率出現在2027年夏季，而最終面向消費者的商業發售，依照傳統周期仍將落在11月，以契合全年最重要的消費旺季。

另有報道指出，PS6及其配套掌機版本均被普遍預期將在2027年聖誕檔期同步上市，而競爭對手的下一代主機則可能延後至2028年推出。

另有報道指出，PS6及其配套掌機版本均被普遍預期將在2027年聖誕檔期同步上市（Unsplash@Nikita Kostrykin）

需要強調的是，Sony首席執行官此前已公開表示，PS6的確切發售日期尚未在公司內部敲定。部分市場分析人士也提出，受制於技術成熟度、供應鏈穩定性及整體市場環境等因素，實際發售時間存在延至2028年的可能性。

因此，2027年假日季目前更多是基於開發進度與多方訊息交叉印證所形成的較強指向性判斷，而非已確認的官方承諾。隨着2027財年於4月起始，Sony預計將在未來數月內分階段披露更多關於該平台的技術細節、生態佈局及後續規劃。

【延伸閲讀】Sony裸眼3D顯示器ELF-MN1登場！免戴眼鏡即睇3D畫面 3千元有找（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】