GTA 6（俠盜獵車手VI，Grand Theft Auto VI ）構建了Rockstar迄今最為宏大的開放世界，地圖規模空前，密佈着大量可供探索的區域。儘管已投入超過一百三十小時進行體驗，筆者仍未踏足其中若干地點，例如那座動物園，以及位於地圖北部的小鎮——它們在主線推進過程中始終未曾出現。對此，開發團隊的回應是：這張地圖，是為未來預留的。



遊戲發售前，筆者曾向開發方提出疑問：為何地圖中設置了至少兩座結構完整、外觀精細的大型賭場？這些場所不僅無法進入，在全部已實裝的主線與支線內容中，也從未被提及、觸發或關聯。

筆者進一步詢問，是否考慮讓主角傑森（Jason）與露西亞（Lucia）步入其中，在紅與黑之間展開一場關乎命運的豪賭。

《GTA 6》中的動物園（《GTA 6》截圖）

設計副總裁史提芬·唐金（Stephen Donkin）回應道：「傑森與露西亞的故事主線，並不適宜納入賭博元素。尤其在經濟系統的設計上，我們追求一種細膩而穩定的動態平衡。」

《GTA 6》中未開放的動物園區域▼▼▼

這一說法確有其內在邏輯。GTA 6是系列中首次真正將金錢，深度融入敘事與生存體驗的作品。玩家時常需要反覆權衡開支：儲夠子彈錢、支付修車費、甚至只為購置一把更可靠的武器。

倘若開放賭場機制，並允許透過反覆讀取存檔重試反覆獲利，輕易獲取數萬乃至更高額的資金，便可能動搖整個經濟系統的可信度，進而削弱劇情張力與角色成長的真實感。

然而，那些目前尚未啟用的空間——包括那座細節飽滿的動物園、一座氛圍凝重的大型墓地，以及前述的兩座賭場——並非被遺忘的角落。它們是精心保留的留白。

唐金表示：「整張地圖從設計之初就立足於長期演進的框架，融合了多重考量。部分區域特意保持未啟用狀態，為後續可能的內容拓展預留擴充空間。」

一旦玩法演變或劇情延伸產生實際需要，這些空間便可自然承接。

至於具體將如何延展、何時延展、以何種形式延展，官方並未透露更多細節。但現有跡象表明，GTA 6正被構建成一款具備持續生命力的作品。它或將通過大型資料片（DLC）、周期性內容更新，乃至某種深度整合的線上（Online）模式，逐步釋放地圖中沉睡的潛力。

《GTA 6》中暫未被啟用的賭場（《GTA 6》截圖）

而在此刻，玩家已能自由穿行於這片遼闊疆域。哪怕是一處偏僻的廢屋、一片靜默的林地、一座暫無任務標記的建築，也都值得駐足細察——因為它們不只是背景，而是未來正在呼吸的伏筆。

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