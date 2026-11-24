GTA 6攻略，繁中互動地圖玩，95個藏卡位置、85個特色載具地點一覽！《GTA 6》最花時間的，有時是明知收藏卡就在附近，卻不知道要上天台、入車房，還是繞到油站後門。玩家網站 GTA6MAP.IO 推出的繁體中文互動地圖，除了標出位置，部分條目更寫明物品放在哪件傢俬上。網站目前收錄95個藏卡位置及85個特色載具地點，另有夾萬、改裝店、特技跳躍等分類。用手機開着地圖對照，玩主機時就可以一邊探索、一邊記低進度。



手機長按分類，即可只看想找的地點

例如你只想找改裝店，在手機選單長按「改裝商店」，地圖就只會顯示這一類標記；再長按一次，即可恢復全部顯示。電腦版則用滑鼠右鍵按分類，效果相同。想一次過看兩三類地點，可以先按「全部隱藏」，再逐項開啟。

95個藏卡位置分三類，油站一張原來貼在告示板旁

地圖選單的「收藏卡」旁邊標示 41，但進入收藏卡專頁，總數卻是 95。原因是網站把另外 36 個 Jack of Hearts 卡位置及 18 個 Delights 卡位置獨立分類。想逐區清卡，記得把三類都開啟，或者直接進入收藏卡專頁，按地區瀏覽完整名單。

以 Delights 的 Daisy（Standard）卡為例，地圖會帶你到罪惡城 La Perle 北面的 Xero 油站。去到油泵前仍未見卡，可以打開條目看埋最後一句提示：要繞到油站後方的茶水間，查看牆上水松木告示板的側邊。另一張 Lenora（Deep Red）卡則在 Tequesta Retreat 的公寓樓下，認住黃色梳化便容易找到。

85個特色載具地點，找對車房還要認入口

喜歡儲車的玩家，可以先從「特色載具」名單揀車，再按「在地圖上顯示」，畫面就會移到對應位置。部分條目列明車款、年代、車況，以及車輛停在建築物哪一側，方便決定下一程去哪裏。

查位置毋須登入，長玩可儲起「已找到」紀錄

偶爾查一間車房或一張卡，直接開網頁便可使用。打算分幾晚慢慢收集的話，可以用 Google 帳戶登入，亦可用電郵登記。找到物品後，在網站手動將地點標為「已找到」，帳戶便會保存這項紀錄。

資料來源：GTA 6 互動地圖