《葬送的芙莉蓮》原班人馬回歸！人氣奇幻漫畫《葬送的芙莉蓮》在正篇無限期休刊逾1年後正式迎來漫畫新作。官方宣佈將於2026年12月2日發售的《週刊少年Sunday》2027年1號，啟動短期集中連載外傳《葬送的芙莉蓮別譚》（葬送のフリーレン 別譚）（日語原文：別譚 / べったん；意即外傳、別傳）。新作由原作山田鐘人（Kanehito Yamada）擔任監修、作畫阿部司（アベツカサ）親自繪製，劇情改編自衍生小說《小說 葬送的芙莉蓮～前奏～》，首篇將聚焦本篇第1話至第2話之間，少女費倫與僧侶海塔共同生活的過往。



八目迷（Mei Hachimoku）執筆、山田鐘人監修的官方前傳小說漫畫化。（《葬送的芙莉蓮》）

《葬送的芙莉蓮別譚》首篇劇情聚焦哪些核心角色？

本次推出的《葬送的芙莉蓮別譚》並非原創主線後續，而是將作家八目迷（Mei Hachimoku）執筆、山田鐘人監修的官方前傳小說漫畫化。外傳旨在從不同於本篇的視角，補完主角群在旅程開始前不為人知的經歷。

在正篇中，海塔為了讓芙莉蓮收費倫為徒，曾以「解讀魔導書」為由挽留芙莉蓮數年。（《葬送的芙莉蓮》）

首波連載章節的時間線精準切入漫畫本篇第1話與第2話的空隙，刻畫海塔在晚年收養戰爭孤兒費倫後，兩人相依為命的日常點滴。在正篇中，海塔為了讓芙莉蓮收費倫為徒，曾以「解讀魔導書」為由挽留芙莉蓮數年；此次外傳將正面描寫這對師徒在遇見精靈魔法使之前的相處細節，交代費倫早期魔法訓練的起點，以及海塔在生命倒數階段對她的情感託付。

新篇將刻畫海塔在晚年收養戰爭孤兒費倫後，兩人相依為命的日常點滴。（《葬送的芙莉蓮》）

為何正篇停更逾一年後先推外傳而非直接復刊？

回顧《葬送的芙莉蓮》近兩年的連載軌跡，創作團隊的身體負荷與劇情架構調整一直是外界關注焦點。早在2024年12月底刊出第140話後，漫畫便曾因兩位作者的健康考量休刊約半年，直至2025年7月23日才短暫復刊。但連載重啟不到三個月，《週刊少年Sunday》編輯部於2025年10月15日再度發佈公告，宣佈為顧及山田鐘人與阿部司的身體狀況並調整刊載步調，漫畫自第147話起進入無限期休刊，至今已超過13個月。

出版界分析指出，正篇劇情進入「帝國篇」後，世界觀大幅擴張，涉及帝國勢力博弈、高強度戰鬥設計與多線伏筆回收，原作山田鐘人在劇本構思上需要更充裕的打磨時間。採用「山田鐘人監修、阿部司作畫」的模式推出短期集中連載，既能大幅減輕原作者從零構思主線劇本的壓力，又能維持《週刊少年Sunday》招牌作品的市場熱度，同時保留阿部司標誌性的細膩畫風確保讀者獲得原汁原味的閱讀體驗。

創作團隊的身體負荷與劇情架構調整一直是外界關注焦點。（《葬送的芙莉蓮》）

跨媒體檔期如何銜接2027年動畫第三季？

從商業佈局來看，12月啟動的《葬送的芙莉蓮別譚》亦承擔了跨媒體銜接的關鍵角色。目前《葬送的芙莉蓮》電視動畫第三季〈黃金鄉篇〉已確定於2027年10月正式開播，劇情將自原作單行本第9卷（第81話）展開，描繪芙莉蓮一行人前往北方高原與七崩賢「黃金鄉的馬哈特」對峙的高潮篇章。

《葬送的芙莉蓮》電視動畫第三季〈黃金鄉篇〉已確定於2027年10月正式開播。（《葬送的芙莉蓮》）

在距離動畫第三季開播尚有約11個月（依目前2026年11月下旬推算至2027年10月）、且漫畫正篇第148話復刊日期仍未明朗的真空期下，透過《葬送的芙莉蓮別譚》將既有的口碑小說《前奏》轉化為視覺漫畫，不僅能重新凝聚休刊期間流失的連載讀者群，也為單行本市場提供新的銷售支點。在正篇第148話正式復刊前，這部由原班人馬操刀的外傳不僅填補了長達13個月的連載真空，更為明秋登場的動畫第三季提前預熱。

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

