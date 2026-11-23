全球知名IP《寶可夢（Pokémon）》誕生30週年，為了慶祝這個別具意義的里程碑，Apple與Pokémon宣布攜手推出期間限定聯乘企劃，以呼應「Apple標誌」的人氣寶可夢「啃果蟲」為主角，打造專屬設計的Apple Gift Card禮品卡。



除了可愛的卡面設計之外，顧客還能獲得三款寶可夢主題iPhone牆紙，集結皮卡丘（比卡超，Pikachu）、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等經典角色，最低面額只要1,000日圓就能入手，讓不少寶可夢粉絲直呼想收藏！

Apple x《Pokémon》30週年聯乘：

這次Apple×Pokémon聯乘最有趣的心思，就是選擇以「啃果蟲」作為限定禮品卡的主角。啃果蟲首次登場於《寶可夢 劍／盾》，外形就像一顆長著眼睛與觸角的蘋果，與Apple品牌名稱形成巧妙呼應，也讓這張聯乘卡片充滿收藏價值。

除了限定卡面之外，凡購買本次聯乘Apple Gift Card，還能解鎖三款專屬iPhone牆紙，設計融入皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子及啃果蟲等人氣角色，讓粉絲不只能將聯乘卡片收入收藏，也能替手機換上充滿寶可夢元素的限定造型。

根據目前公布的活動資訊，Apple×Pokémon 30週年聯乘禮品卡將於11月16日至11月30日期間限定發售，僅在日本全國11間Apple Store實體店推出，最低購買金額為1,000日圓，每人限購三張。

由於本次活動僅限日本Apple Store，香港目前尚未公布相關發售計劃，想要收藏這款特別版聯乘禮品卡的寶可夢粉絲，恐怕得趁著活動期間親自前往日本入手。

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