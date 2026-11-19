由漫畫家藤本樹創作的漫畫《鏈鋸人》在2025年正式推出了動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，票房表現優異完全將作品的動畫評價帶到最高處。在電影上映一年後，官方正式宣布明年2月將於日本橫濱舉行CINEMA LIVE的現場電影放映！



《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》2027年2月橫濱舉行現場放映！

由藤本樹創作的黑暗奇幻漫畫《鏈鋸人》在2022年播映了由MAPPA製作的第一季改編動畫，後續動畫是2025年9月正式院線上映的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，在劇場版上映獲得高評價和票房後，MAPPA也宣佈了接下來確認製作下篇動畫「刺客篇」。

官方正式宣布明年2月將於橫濱舉行CINEMA LIVE的現場電影放映！（YouTube@MAPPA CHANNEL）

明年《鏈鋸人 蕾潔篇》CINEMA LIVE更多細節內容：

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這次蕾潔篇的部分講述主角淀治因為一場大雨，邂逅了一名在咖啡店打工的神秘少女蕾潔陷入愛河的故事，然而在故事繼續進行下這名神秘少女的真實目的和身份也逐漸揭露。在劇場版上映後一年，官方接下來宣布2027年將於日本橫濱舉行「劇場版 蕾潔篇 CINEMA LIVE」的音樂會結合電影的活動！

「劇場版 蕾潔篇 CINEMA LIVE」現正抽票中！

根據官方說明，這次「劇場版 蕾潔篇 CINEMA LIVE」的活動將會於2月13、14日於橫濱太平洋會展中心（Pacifico Yokohama National Convention Hall）進行《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的電影放映，並在現場會配置弦樂團進行同步的音樂演奏。

且更值得期待的是，在電影放映過後，負責這次電影配樂的牛尾憲輔與吉他手田淵久子還將帶來以動畫原聲帶作為核心的特別現場演出。

目前官網已經正式開放第一輪的抽票，即日起至11月23日開放抽票後，將於28日公佈抽票結果，想要現場親身重溫劇場版感動的這個活動可以說是含金量非常之夠！

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