GTA 6攻略，完美偷車教學！《GTA 6》偷車最麻煩是要避警察，又怕在交車前把車撞到體無完膚。其實有一個方法可以完成解決以上問題。以下教大家如何偷車後順利送到車房，途中沒有出現通緝，亦保住了車況。



第一步｜帶拍檔到一起偷車

這個方法需要 Jason 和 Lucia 一同行動，在偷車目標位置後，帶拍檔一起偷車，等拍檔亦坐進車廂後。長按手掣十字方向鍵右鍵，選擇讓拍檔留在原地等候的指令。然後由玩家操控的角色獨自落車。

第二步｜自己搭的士到車房附近，再叫拍檔駕車過來

操作角色乘的士前往打算交車的車房。到目的地後打開拍檔選單，選擇讓對方駕車過來接。只要等數秒，拍檔便把剛剛偷來的車駛到角色身旁，玩家可以直接上車。

第三步｜坐上乘客位，讓拍檔完成最後一段路

跑車抵達後，坐上乘客位，拍檔會自動駕駛到車房內，玩家毋須接手駕駛。這樣交車的話，不但可以省卻駕駛時間，更可以無視通緝，直接把車送回車房。更重要的是，把完美車況的車賣給蘭迪，可以得到額外的車況獎勵。

可以無視定位器？

由於蘭迪的車房附近可以令定位器無效，所以玩家由起點直接把車叫到蘭迪的車房，就算車有定位器，也可以用這方法完全無視，是目前偷車最方便有效的方法。