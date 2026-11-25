GTA 6主線爆機流程攻略｜全5大章節故事大綱及108個任務列表一覽
GTA 6主線爆機流程攻略，全5大章節故事大綱及108個任務列表一覽！｜萬眾期待的開放世界大作《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）終於登場，不少機迷都已經迫不及待投入這個充滿罪惡與陽光的海濱國度。面對龐大的地圖與雙主角敘事線，要順利推進劇情並掌握故事脈絡並不容易。本文為各位玩家整理《GTA 6》從序章至結局的五大章節故事大綱，並按順序詳細列出各章節的所有主線任務名稱，助你快速查閱進度、輕鬆爆機。
序章 (Prologue)
故事大綱：故事由女主角 Lucia 在監獄中與輔導員會面揭開序幕，交代她被捕入獄的背景以及爭取假釋重獲自由的契機。
任務列表：
1. Prologue
Chapter 1: Just Like Paradise
故事大綱：主要舞台位於充滿熱帶風情的「Leonida Keys」，前期視角主要集中在男主角 Jason 身上。Jason 為當地老大 Brian 跑腿收租、處理走私貨物，並與搭檔 Cal 及 Donnie 捲入與當地幫派「Kingfishers」的衝突。隨後 Lucia 出獄並佩戴電子腳鐐，兩人重聚並開始嘗試在群島建立新生活，但一連串失控的走私與幫派糾紛迫使他們不得不離開。
任務列表：
1. Gone Fishing
2. Gear Up
3. Unwanted Attention
4. Lab Fees
5. Pipework
6. Just a Scratch
├Get Shirley's Rum（optional可選擇完成）
⎣Steal the scooter（optional可選擇完成）
7. Hey Arnold!
8. Island Dreams
9. Feng Shui
├Pick Up Groceries（optional可選擇完成）
├Buy Flowers（optional可選擇完成）
├Buy Lucia a Necklace（optional可選擇完成）
├Get The Chop（optional可選擇完成）
├Get Lucia's Clothes（optional可選擇完成）
⎣Catch a Bigger Fish（optional可選擇完成）
10. Coming Home
11. Clean Up After Donnie
12. Buck Me
13. Down to Earth
├Meditate with Lucia（optional可選擇完成）
⎣Find the Lost Drugs（optional可選擇完成）
14. Deposit Cash Into BuckMe
15. Save for the Future
16. Day Release
17. Clear Skies
18. Building a Life
19. Swamped
20. Don Gone
⌞Donnie's Lost Drugs （optional可選擇完成）
21. Recalibration
22. Tourist Trap（Chapter 1最後不能儲存及回去）
23. Home Sweet Home
24. Discharge Time
Chapter 2: Paradise Lost
故事大綱：舞台轉移至較為破敗的工業城鎮「Port Gellhorn」，本篇章的前半段主要以 Lucia 為操作重心。兩人在汽車旅館落腳後，為了籌措資金與擺脫困境，Lucia 結識了脫衣舞孃 Vicki 與銷贓人 Moses 等新朋友，從偷車、搶劫典當行與夜店等小本犯罪開始累積資本。在任務「Coffee Break」之後，玩家可隨時自由切換 Jason 與 Lucia 兩位主角，兩人最終決定前往大都會 Vice City 闖蕩。
任務列表：
1. What's in the Bag?
2. Ambulance Chaser
3. Take Care of Jason
4. Overnight Charges
5. Just Moved In
6. Girls' Trip
⌞Pick Up a Gun
7. Moses
8. New Look
9. How Do I Look?
10. Got Pills
11. Daily Driver
12. Behind on Payments
13. Slam Dunk
14. Breakfast Run
15. Coffee Break
├Thrillbillies（optional可選擇完成）
├Twist Wrist, Smashm Grab（optional可選擇完成）
├Hit Avery Pawn（optional可選擇完成）
├Hit Kingpin Bowling（optional可選擇完成）
⎣Impounded Vehicle（optional可選擇完成）
16. Prepare for Vice City
17. Afternoon Delight
18. Checking Out（Chapter 2最後不能儲存及回去）
Chapter 3: Tits Ass Drug Money
故事大綱：全遊戲篇幅最長的章節。Jason 與 Lucia 正式踏入繁華卻危機四伏的「Vice City（罪惡城）」，透過舊友 Dre'Quan 牽線認識了當地勢力 Boobie 與策劃人 Raul。兩人從毒品交易、替唱片公司藝人充當保鑣與司機，一路升級至偷竊頂級超跑、劫持黑幫貨物。章節最高潮是加入 Raul 的團隊，策劃並執行針對「Sinfrontera 國家銀行（The Cartel Heist）」的大型搶劫案。
任務列表：
1. Welcome to Vice City
2. Dealer's Choice
3. Meet the Heders
4. Dubious Provenance
5. Mami Knows Best
⎣Get Your Wheels（optional可選擇完成）
6. Tyrone
7. Here, Kitty Kitty
8. Send Money to Lorena
9. Car Service
10. Send More Money to Lorena
11. Top Billing
12. Boobie Time
13. Yasmani's Jewwlry Jobs
14. First Impressions
15. Caught Slipping
16. Crosstown Traffic
17. Credit Check
18. Clonin' Keys, Makin' Gs
⎣Race Against Yago（optional可選擇完成）
19. Sinfrontera National Bank
20. Security Expert
21. Heist Planning
22. Ride or Die
23. Company Property
24. The Missing Link
25. Safe Word
26. Cooties
27. South Leonida Real Estate
⎣Pick Up Shayna（optional可選擇完成）
28. Hidden Charges
29. Bricked Up
30. The Cartel Heist
Chapter 4: Vice City, Baby
故事大綱：在完成銀行大劫案後，Jason 與 Lucia 在海灘區「Ocean Beach」站穩陣腳，正式打入 Vice City 的上流社交圈與娛樂產業。兩人一邊協助音樂組合 The Dimez 拍攝 MV 及籌辦大型演唱會，一邊替名人、夜店老闆處理見不得光的黑幕與勒索證據。然而隨著勢力擴張，他們也引起了情報機構（VCIA）與黑幫高層 Giorgio Gallo 的注意，在章節尾聲遭到全城通緝，被迫從零開始並接受黑幫的生死考驗。
任務列表：
1. Ocean Beach
2. Another Life
3. Pool Day
⎣Attend Eddie Acosta's Party（optional可選擇完成）
4. Company Cars
5. Lawyer Up
6. Party Hard
7. Heavy Lifting
⎣It's a Date!（optional可選擇完成）
8. Photo/Shoot
⎣Bad Driver!（optional可選擇完成）
9. Making Gainz
10. Too Much Baggage
11. Watch It
12. Cash Injections
13. Amateur Hour
14. Dirty Work
15. Adventures in Babysitting
16. Fresh Evidence
17. Power Play
18. Child's Play
19. Headliners
20. Close Surveillance
21. Delivery Method
22. Team Building
23. Fully Catered
24. VCIA Takedown
25. Tie Up Loose Ends
⎣That's Where the Money is...（optional可選擇完成）
26. Sunset（Chapter 4最後不能儲存及回去）
27. Starting From Zero
Chapter 5: Top of the World, Ma
故事大綱：遊戲的最終決戰章節，篇幅緊湊但張力十足。進駐頂級豪宅的 Jason 與 Lucia 發現自己已被各方勢力與執法部門包圍。為了徹底擺脫過去的犯罪枷鎖並保護彼此，兩人必須聯手執行最後幾項高風險行動、清理所有未了的恩怨，並在最終任務中迎來決定兩人命運的結局。
任務列表：
1. Bird in the Hand
2. Taking Liberties
3. Doggie Bag
4. VC Baby
5. Operation Savage Glory
6. Honest Abe
7. Unfinished Business (註：此任務為劇情「不歸點 Point of No Return」)
8. Protective Custody
9. The End of the Road
遊戲中除了上述主線外，還穿插了如 Ring the Bell!、Hit Avery Pawn、Attend Eddie Acosta's Party等「OPTIONAL」 的支線任務，不影響主線章節推進，但可豐富角色互動與額外收益。