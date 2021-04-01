撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

Switch《Ninja Garden Master Collection》經典三集忍者外傳將高清化移植，而且更是首次在Switch上登場，就算非全新作但都非常吸引。今次記者有幸與Team NINJA品牌長「安田文彦」作文字訪問，看看遊戲還有什麼好玩值得入手賣點。

將會在6月10日推出的Switch／PS4／Xbox One《Ninja Garden Master Collection／忍者外傳：大師合輯》，將會收錄昔日三集《忍者外傳》遊戲，包括《忍者外傳 Σ》（2007）、《忍者外傳Σ2》（2009）、《忍者外傳3》。究竟新作除了完全移植外，還有什麼賣點？之後還會推出《忍者外傳》新作嗎？記者立刻訪問「Team NINJA」品牌長「安田文彦」，透露6個新遊戲賣點，以及沒有告訴玩家的隱藏事。

將於6月10日於Switch／PS4等主機上推出的Ninja Gaiden合輯

👇👇專訪安田文彦，《Ninja Garden Master Collection／忍者外傳：大師合輯》6件不知道的事👇👇

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「Team NINJA」品牌長「安田文彦」

同場加映：最近《Cyberpunk 2077》開發商CD Projekt的網上遊戲平台「GoG.com」，舉行春季大減價，多達3000款以上遊戲大減價。遊戲繁多，記者精選當中33款值得入手的熱門遊戲介紹。

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同場加映：Switch《MHR 魔物獵人崛起》Monster Hunter Rise 外國已有不少評分Report解禁列出多間遊戲網的評價，好讓各位入手前作參考。

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