撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-27 23:30

《進擊的巨人》4月初就大結局，作者諫山創由被恥笑畫功肉酸，轉身成為千萬銷量神作、動畫全球熱播，究竟這位神人的說故事技巧從向而來？我們由諫山氏童年開始回帶，看看影響他創作路最重要的10個元素。

《進擊的巨人》曾以短篇版參與MGP漫畫大賞，取得佳作賞。

諫山創是如何煉成的？（MBS節目《情熱大陸》宣傳圖片）

《進擊》諫山創雖不是繪畫天才，卻是說故事的天才，出道時畫功仍未成熟，其實真正行家就知每一頁的分鏡、手繪線條都潛力無限，12年後今日《巨人》每期漫畫都可賣千萬本，諫山創的繪畫技巧亦已進步神速，故事中2000年歷史環環相扣、愈看愈有味，在《進擊》4月完結前，我們再一次總結：諫山創是如何煉成的👇👇👇諫山創《巨人》的10個構成元素👇👇👇

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「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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