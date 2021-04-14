撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-14 15:49

《機動戰士高達》真人版電影，早於2019年已經於40周年記招中落實，近日更公布將由Netflix平台全球上架（中國區由片商傳奇影業負責），並同時確定由《金剛：骷髏島》電影導演Jordan Vogt-Roberts執導。有關消息旋即引高達迷關注，《香港01》遊戲動漫記者必需提醒各位fans，不要先擔心會令阿寶、馬沙等角色崩壞，也先不要有太大期望，因為真人版從沒說一定是舊作改編，而且早在2019年官方已透露了一些端倪，請看下文分析。

設計圖片／原圖為《挑戰者一號》劇照

電影將由《金剛：骷髏島》導演Jordan Vogt-Roberts執導

高達迷及觀眾最理想當然會想睇馬沙、阿寶主演的元祖高達，幻想香港版由「叉燒炳」劉丹飾演Man爆的賴巴。然而，縱觀萬代的做法和現時發布的資訊，其實一個字也沒提過會改編「一年戰爭」（UC 0079）👇👇👇以下是5大最有可能改編真人版的高達作品👇👇👇

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更大可能是原創新作？👇👇👇

翻看2019年，BANDAI與傳奇影業在美國漫畫節內首個電影發布會，真人電影高達最終也有機會並不是改編既存的高達系列作品，而是像2000年的失敗作《G-Savior》(G救世者）一樣，拍一部跟原作完全無關的全新高達。

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原文：IG網紅Kimi Chiu試ASUS高達電腦配件 網民發現枱有老翻PG高達？

同場加映：高達真人日劇網民5大吐槽位👇👇

高達標揮《Gundam Buildf Real》真人日劇3.29上架，網民看畢預告片嘆惜不似預期，動畫版5大亮點真人化後出現嚴重落差。

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