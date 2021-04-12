撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-12 16:21

《進擊的巨人》139話最終回大家各有感想，但可以肯定《進擊的巨人》結局已成全球網絡熱門話題。《巨人》11年7個月連載期不長不短，加上出道訓練前的3年多日子，15年前一手捧紅諫山創，當時仍是《少年Magazine》新人編輯的川窪慎太郎，近日接受電視節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》訪問，自白巨人的致勝原因。

日本節目配合《進擊的巨人》最終連載雜誌發售，推出一段新鮮熱辣的訪問。（節目截圖）

先看《巨人》139期．連載雜誌有幾勁

《進擊的巨人》最終回連載號《別冊少年Mazazine》5月號封面

👇👇（相關圖輯）歷年來被指爛尾或結局令人失望的作品何其多，以下14套漫畫當年都令不少fans「媽媽聲」👇👇👇

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想知鬼滅 銀魂結局有幾差：《進擊的巨人》139話結局爛尾？14套漫畫結局更失望 鬼滅都算？

《進擊的巨人》人氣超誇張．連編輯都一併出名

有些很熟日本漫畫的人，可以數得出那位編輯負責過那部作品，但對於一般大眾而言，編輯其實是不需要理會、不需出名的。能夠推到上檯面，成為宣傳一部份，以記者認知只有捧紅鳥山明的「馬斯特博士」，他已經成為集英社高層的鳥嶋和彥。由於《進擊的巨人》有話題，加上諫山創有被《少年JUMP》拒於門外的經歷，看中他的川窪慎太郎就成為另一位大紅人。

《進擊的巨人》編輯川窪慎太郎接受電視節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》訪問。（節目截圖）

👇👇川窪慎太郎談起當年與19歲的諫山創相遇過程，解碼《進擊的巨人》一夜成名的成功元素：👇👇(點圖放大)

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諫山創創作的角色令人又愛又恨，全部都很有性格，而且由頭到尾行事合乎設定（艾連到最後都是小學雞），一齊睇睇網民票選的《進擊的巨人》角色CP配排名：👇👇（相關圖輯）《進擊的巨人》大結局︱十大最受歡迎CP排名👇👇👇

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原文：《進擊的巨人》大結局︱十大最受歡迎CP排名 誰是艾連真正絕配？

🚫🚫劇透警告🚫🚫

👇👇《進擊的巨人》139話結局拆解 艾連滅世真相公開！爛尾定完美？👇👇

完全版請收看：《進擊的巨人》139話結局拆解 艾連滅世真相公開！爛尾定完美？

同場加映👇👇👇諫山創《巨人》的10個構成元素👇👇👇

《進擊的巨人》4月初就大結局，由諫山氏童年開始回帶，看看影響他創作路最重要的10個元素。

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原文連結：《進擊的巨人》諫山創因10件事煉成神作 曾被Jump編輯拒絕終出頭

「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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原文連結：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析 戰鎚名過其實始祖最屈

😱同場加映：進擊的巨人138 期 12年前《巨人》第1集有何神秘伏筆？😱

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原文連結：進擊的巨人138 期 網民翻查第1話神秘數字 早為12年後埋伏線

同場加映：《進擊的巨人》138期劇情分析👇👇

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原文連結：《進擊的巨人》138期劇情分析 5大要角又有人領便當＋結局大預測