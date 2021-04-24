撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-24 08:00

日本正妹白石聖超清純清秀臉孔，演技高超高冷、可愛樣樣畀到戲。最近她又再接拍動漫系新作《Girl Gun Lady》，12個高中女生以模型汽槍進行War Game大逃殺，大堆頭宣傳海報尤如「槍戰版YOLO」。

白石聖18年出道至今作品不斷，但仍欠一部代表作。最近她與《幪面超人創騎》犬飼貴丈一同參演NHK《果然是掉鏈子刑警》扮四眼妹新人探員；又主演BANDAI投資，由《今際之國》公司Robot製作的《Girl Gun Lady》深夜日劇。

《Girl Gun Lady》正妹多 似足YOLO

片中白石聖扮演的女學生「小春」意外獲得一盒模型槍，被迫參加一場異世界War Game 生存遊戲。投資者BANDAI表示想藉此吸引中學女生砌模型，但劇情上就奇奇怪怪，比如阿Sir會在學校蛇王砌模型，女學生見到模型會好興奮，忽然又會加插idol歌舞。雖然有點無厘頭，但《Girl Gun Lady》全劇有有十多位美女參演，成班穿校服排排企，又會忽然扮idol跳舞，感覺真的有點像乃木坂46和YOLO。

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BANDAI YouTube每週全球同步上架（日語英字），香港觀眾都可以睇美女。（連結）

白石聖動漫劇出道

其實有幾多人認得？2018年白石聖橫空出世，出道作就是在爭議聲中扮演桂正和漫畫《I's》真人日劇版，扮演不少漫畫迷心中的女神「葦月伊織」，當時睇硬照網民罵聲四起，但睇片後全人類都拜倒在她的女神仙氣：

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扮YouTuber拍砌模型片

BANDAI生產的同系列角色figure、槍械模型，白石聖又模仿近年流行的「囡囡砌高達YouTube」片拍片一些製作介紹片，不過就絕不會像東雲那樣爆胸砌啦。聽香港代理說遲一點香港也有賣，可留意。

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