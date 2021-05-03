【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）】爆鱗龍作為鍊金素材，價值與雷神龍不相佰仲，但它卻有著會中陷阱及可以斷尾的優點，狩獵更易更有效率，令2.0更新後變成護石鍊金的新提款機。被獵人們屠到哭哭的雷神龍終於可以休息一下。以下就提供簡單安定3分鐘速刷爆鱗龍的心得：