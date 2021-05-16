撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-16 07:00

【Scarlet Nexus／緋紅結繫／PS4／PS5／PC／Xbox】2021下半年有大量強檔遊戲推出，將於6月底上架的動作遊戲《Scarlet Nexus》緋紅結繫作為首批次世代日系動漫風遊戲備受不少ACG fans關注；《香港01》科技玩物頻道早前受邀參加遊戲的搶先試玩會，以下為報告。

雖然Bandai是開發大開Toon-shader卡通渲染風格遊戲的廠商，不過其不少作品都是fans向的動漫改編遊戲，對於較硬核的機迷來說不太吸引。但《Scarlet Nexus》則和Bandai的改編作品不同，遊戲的完成度非常高，不論是日系fans、動漫fans還是動作Game迷都非常值得一試。

按圖放大《Scarlet Nexus》緋紅結繫試玩感想👇👇

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Resident Evil 8有一個簡單的料理系統，收集食材後在商人處製成料理就可獲得永久強化能力，類似生化危機4中紅藍綠草調合後再使用就可提升生命上限。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜極品肉類位置一覽 永久升生命上限及跑速

同場加映：Resident Evil 8全武器及強化配件位置👇👇

Resident Evil 8和之前的RE2、RE3不同，大部份武器和配件都要在商店中購買，需要在流程中拾取的武器/配件不算太多。不過相對地這些武器/零件就只能在主線中拾取獲得，錯過了就可能要下一個周目才能回收。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜全武器及+裝配件位置一覽 優先強化推薦

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