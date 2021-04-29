撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-29 18:52

【MHRise／MHR／Monster Hunter Rise／魔物獵人堀起／Switch／NS】獵人們都等了很久的第一次免費大型更新終於在4月28日推出，《香港01》科技玩物頻道馬上送上改版攻略。

是次改版沒有追加新的劇情任務（相信在5月底推出的下一次大型更新就會見到，到時應該就要再戰風神雷神龍了），不過就有HR上限解放、新魔物（爆鱗龍、霞龍、鋼龍、炎王龍）、新任務、新防具和外觀裝備等多個新內容。以下整理改版更新全攻略：

更新情報一覽請見：

MHRise Ver.2.0更新一文看清｜追加霞龍/炎王龍/解放HR/高難度任

新增防具一覽請見：

MHRise更新Ver2.0｜新裝備/裝飾品/魔物資料全覽 技能/素材速查

👇👇按圖放大看：任務開放條件＋爆鱗龍等新魔物弱點/打法＋必整超強看破4頭盔👇👇

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同場加映：MHRise 全武器交換技入手法更換櫻花氣刃斬👇

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同場加映：MHRise 交易船追加潛水艇 特產品位置一覽👇

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詳細文章：MHRise 攻略｜交易船追加潛水艇量產蜂蜜/蟲 船艇牡蠣特產品位置

同場加映：MHRise 全副營地位置及解法👇

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同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

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睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇

同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。

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睇全文：Switch實體遊戲銷量Top35 荒野之息不入前十 冠軍拋離第二250萬

同場加映：PS4/PS5 10隻遊戲免費下載

Play at Home活動毋須成為PS Plus會員亦可參加，只要使用PS4或PS5主機上線領取免費遊戲加入到自己的收藏，之後就可隨時下載到主機遊玩。今次送出的遊戲以獨立遊戲和VR遊戲為主，前9款將於3月25日開始送出（4月22日結束），最後一款則要到4月19日才送出（5月14日結束）。

按圖放大10隻Play at Home免費送贈遊戲：

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同場加映：Xbox Game Pass新上架12隻遊戲

PSN再送Game，那邊廂Xbox Game Pass也有新動作，公布有多款新遊戲上架，最值得留意是《八方旅人》（歧路旅人／Octopath Traveler）無預告下登陸Xbox Game Pass，有Xbox或者有PC版Game Pass的玩家就不要錯過了。

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睇全文：PS4/PS5 10隻遊戲免費下載 Xbox Game Pass八方旅人等12新作一覽

👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇

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詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦 20大經典遊戲金句挑戰