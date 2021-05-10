撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-10 18:44

【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8／PS4／PS5／PC】萬眾期待的Biozahard生化危機系列最新作《Resident Evil 8》已經推出，《香港01》科技玩物頻道現奉上遊戲攻略。遊戲有不少收集元素和隱藏寶物，以下為三種稀有肉類的位置及取得方法。

Resident Evil 8有一個簡單的料理系統，收集食材後在商人處製成料理就可獲得永久強化能力，類似生化危機4中紅藍綠草調合後再使用就可提升生命上限。

另外如有需要可參看流程全攻略：

詳細文章：Resident Evil 8攻略｜流程全攻略 關鍵道具位置、Boss打法一覽

👇👇按圖放大Resident Evil 8極品肉類、魚肉位置一覽👇👇

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遊戲中有4個迷宮，需要4個相應的金屬球才能啟動；解開迷宮之後可得到寶物，對財政有很大幫助。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜4個迷宮／金屬球位置及解法 輕鬆賺錢教學

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