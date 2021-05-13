撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-13 09:00

高達MK-V ORX-013 Gundam MK-V 來自1987年雜誌外傳企劃《GUNDAM SENTINEL 高達前哨戰》（舊稱：聯邦先鋒戰），完全為擔任敵角而設計，邪氣霸道的藍色高達：Gundam Mk-V！等了34年，BANDAI終於推出首款MG 1/100 模型！（不計首辦模型） 《香港01》科技玩物頻道率先取得這款香港未派貨的PB限定模型，送上全上色組裝開箱文。睇完再決定5月尾派貨時，追還是不追！

MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）

MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）

雖然Mk-V 屬Premium Bandai 網上限定模型，但今次就提供了全彩色包裝盒，連說明書都有彩頁，還有機體設定介紹：

MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）

原箱組件逐件check👇👇（點圖放大睇零件+說明書）

+ 29 + 29 + 29

MG Gundam Mk-V5個優點+玩後感評分👇👇（點圖放大）

+ 32 + 32 + 32

《GUNDAM SENTINEL》知多一點點👇👇

《GUNDAM SENTINEL》是一部以小說+模型為媒體的外傳故事，時代為U.C.0088、緊接《ZZ》之後。Gundam MK-V是故事中一部敵機，改良自《Z高達》中的重高達，只取用當中的生物電腦、腦波感應技術，加強操作性和靈敏度。剔除了危險性及副作用高的腦波無線感應武器，改用非強化人／新類型人都使用的有線式准心靈控制誘導兵器「Incom」，類似戰神渣古雙手。

劇中戰力高能 1機殺敗3部ZZ！👇👇

高達Mk-V本來交了給Alpha任務部隊，跟S-Gundam合作對付立志復興泰坦斯霸權的戰技教導團新迪西斯（New Decides），但討伐途中卻出現叛變分子，連同Mk-V一同投靠New Decides。Mk-V的駕駛員BRAVE COD技術超群，一機殺了十九幾部聯邦MS，當中包括全數3部重裝型FAZZ。如不是EX-S高達「開外掛」使用戰鬥A.I.「愛麗絲系列」，根本無人能敵。《聯邦先鋒戰》沒動畫化，Mk-V跟EX-S高達的大戰在遊戲《G-Generation》內的播片拍得最型，可自行上YouTube欣賞！睇完相信會更想買Mk-V模型。😆

MG Mk-V 點解唔搵KATOKI做設定？👇👇

因為Gundam Mk-V 的設計師另有其人呀！他就是跟Katoki Hajime一起設計《聯邦先鋒戰》機體的明貴美加，他最出名就是搞「MS少女」裝甲高達女，而《0083》中的隱藏機GP-04也是明貴作品。BANDAI很自然地請了原設定師負責監修MG模型版，力求做出原汁原味做出厚／曲／肥的肌肉形設計。

明貴美加最出名就是搞「MS少女」裝甲高達女，而《0083》中的隱藏機GP-04也是明貴作品。

高達 Mk-V 商品少 MG有冇炒味？👇👇

Mk-V之所以遲遲不出模型，最大原因是當年《GUNDAM SENTINEL》作者高橋昌也跟BANDAI鬧翻。雖然兩家已破冰十多年，S高達模型玩具出了無數次，但這部「奸角機」Gundam Mk-V仍遲遲不見人！其改良機「杜賓狼」、「銀子彈」、「巴納吉專用銀子彈」合共出了3款HG模型，仍然不肯出Mk-V。正當fans感絕望時，去年年尾BANDAI竟公布會出MG版！實在不要睇少玩家的期待度！

MG Gundam Mk-V高達是P-BANDAI限定網購品，已截訂。（網頁截圖）

留意它是 Premium Bandai 限定網購品，已截訂。沒有訂購的話，到時要看看5月尾各大模型店是否有額外訂貨用作現貨發售。

同場睇：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇👇

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM ／＄430（鍾世傑 攝）

+ 10 + 10 + 10

原文：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱 PB網店限定多色成型武器齊

同場睇：👇👇上網訂定將來砌．唔使四圍撲高達👇👇

今次這盒MG模型，記者是從P-BANDAI HK網店訂購的。平時去模型鋪排隊、撞手神尋新貨，都有其樂趣及辛苦之處，上裝訂就比較輕鬆不用四圍走，多留意目標商品的開訂日，除非是大熱門作品，多數不用跟人F5鬥快搶，截訂前都能買到。 （連結）

如果多留意其宣傳，記得目標作品的開訂日，除非是大熱門作品，基本上截訂前都買到，不用跟人F5鬥快搶。（P-BANDAI 網頁截圖）

同場加映：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10

完全版排名點擊：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10 自護大勝僅2機非獨眼

同場加映：冇喉既紅彗星！馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

更詳細試玩報告：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手