日本高達模型迷20年1600件收藏晒冷　網民：迫如澀谷過馬路人潮

遊戲動漫
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《機動戰士高達》模型 Gunpla 誕生40年多，歷年總出貨量達7億盒！有位日本玩家在twitter展示他收藏了20年、共1600隻高達模型！更厲害是每隻都已砌好，並非網民常提及的「山積」只買不砌。

「tem’sガンプラ工房」在今年3月才開始用twitter，目的就是分享高達模型收藏，他自認不算高手，很多都是素組，但是非常喜歡砌模型，20年收藏的高達模型近1600隻，閒日收工就會砌，星期六日可以完成7、8隻。

深入睇1600隻高達模型收藏（點圖放大）👇👇👇

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「tem’sガンプラ工房」的珍藏說不上是珍品，也自言製作水準不高（素組的不少）。厲害在1600隻全都已砌好，比起記者每月也買新模型，但全都沒時間砌引至堆積如山，「tem’sガンプラ工房」20年來堅持買多少砌多少，又有空間將之全部展示出來，實在令人佩服。

來源 twitter

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來源

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