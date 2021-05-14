日本高達模型迷20年1600件收藏晒冷　網民：迫如澀谷過馬路人潮

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-14 07:00

《機動戰士高達》模型 Gunpla 誕生40年多，歷年總出貨量達7億盒！有位日本玩家在twitter展示他收藏了20年、共1600隻高達模型！更厲害是每隻都已砌好，並非網民常提及的「山積」只買不砌。

「tem’sガンプラ工房」在今年3月才開始用twitter，目的就是分享高達模型收藏，他自認不算高手，很多都是素組，但是非常喜歡砌模型，20年收藏的高達模型近1600隻，閒日收工就會砌，星期六日可以完成7、8隻。

深入睇1600隻高達模型收藏（點圖放大）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

「tem’sガンプラ工房」的珍藏說不上是珍品，也自言製作水準不高（素組的不少）。厲害在1600隻全都已砌好，比起記者每月也買新模型，但全都沒時間砌引至堆積如山，「tem’sガンプラ工房」20年來堅持買多少砌多少，又有空間將之全部展示出來，實在令人佩服。

（來源 twitter）

同場加映：人類史上收藏最多模型 海洋堂老闆宮脇修一這才是「真．山積」！

日本老牌玩具公司「海洋堂」社長原來是「健力氏世界紀錄大全」中「收藏最多模型」的紀錄保持者，一齊睇睇甚麼是真正「山積」（山積是玩具迷／波鞋迷常用語，意思是指大量模型／波鞋盒堆積如山）

+ 6 + 6 + 6

（來源）

同場加映：最新高達模型 MG Gundam Mk-V 開箱👇👇（點圖放大）

+ 30 + 30 + 30

全文連結：MG Gundam Mk-V高達模型開箱 《聯邦先鋒戰》人氣敵機等足佢34年

同場加映：👉👉7月BANDAI模型精選作品：SD新作平靚正（點圖放大）

+ 125 + 125 + 125

8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱 RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀

同場睇：新MG「肥仔德」11月發售👇👇

人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue，00四子最後一部初期高達，其MG模型終於安排在11月發售，全身爆早可分體出中性高達。

+ 2 + 2 + 2

同場睇：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇👇

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM ／＄430（鍾世傑 攝）

+ 10 + 10 + 10

原文：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱 PB網店限定多色成型武器齊

同場加映：冇喉既紅彗星！馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

更詳細試玩報告：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手