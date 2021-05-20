撰文：外鄉人
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【新垣結衣結婚／星野源／結衣BB】結衣BB同星野源拉埋天窗，全球廣大粉絲都傷心欲絕！不過正所謂「遊戲永遠不會背叛」，以下就介紹返12隻遊戲，令你可以沉迷其中逃避現實，忘記受過傷害忘了結衣BB。
按圖放大12款幫你忘記結衣BB的遊戲
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Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。
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