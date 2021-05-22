《烙印戰士》4大原因成就日本罕見中古奇幻經典　未有結局勁可惜

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-05-22 10:00

有許多名人辭世讓人不捨，尤其是留下未完成的創作讓許多粉絲留下遺憾。2021年5月底白泉社發部訃聞表示連載知名長篇漫畫《烙印戰士》的作者三浦建太郎5月初因急性主動脈剝離而逝世，讓這部經典作品成了絕響。

從80年代連載到2021年未完結的《烙印戰士》是一部有著劍與魔法史詩背景，並且同時兼顧血腥與人性七情六慾，還有光明與黑暗的模糊點顛倒是非，加上多種的反轉與新舊角色的出場與下台，主角牽連的羈絆等，讓這部作品成為不少讀者心中的一大經典之作。也多次改編成電視動畫、電影、遊戲等，而如今隨著作者的辭世，作品結局可能只能伴隨作者離世而無解。

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日本漫畫也很多題材都相當吸引人，例如《火影忍者》所創造的忍者世界，或是《海賊王》的大海賊時代等，所有的背景不管是日本傳統或是架空文化都相當吸引人，近期《我的英雄學院》也帶入西方英雄漫畫的影子。

而對比之下傳統疑是中古世紀架空的劍與魔法作品知名的卻較少人知，多半都是輕小說魔改的刀劍世界居多，可以說廣大的奇幻世界關，大家直覺還是會以西方奇幻小說或影視為主，如《魔戒》、《權力遊戲》、《魔幻王國》等經典作品。

現在普遍認知的劍與魔法世界觀多半出於歐美，而在日本雖然少有但也並非沒有這樣奇幻題材的作品，這中《烙印戰士》就是不得不提的日本創作觀與劍與魔法的經典。

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這也是作者三浦建太郎在白泉社的入選之作，也是他出道連載的第一部作品，這中間他也與擅長硬派格鬥作品的武論尊合作繪製《王狼》系列或《末世英雄錄》等，但人氣最高的依舊是他構思的劍與魔法奇異世界觀，和各種在戰亂時期下不同派系的特殊角色與神魔，備受讀讀者期待的《烙印戰士》。

以架空中世紀歐洲為背景的《烙印戰士》至所以會受到讀者歡迎，在於他並非一般只是套著劍與魔法的日本傳統王道故事：

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雖然《烙印戰士》故事有趣且角色迷人常讓人留下深刻的印象，但連載的速度卻相當緩慢，尤其在2007年時，作者三浦建太郎就因身體健康狀況出現問題而緩慢更新，連載速度也從一年兩本單行本的速度滑落到兩、三年一集。

而曾經開口說不知道自己有生之年是否可以連載完成這段話語，如今連載也真就此停在妖精鄉長眠於此。許多讀者對於這長久的復仇劇都相當期待，但如今凱茲最終是否能復仇？也許只能在作者的夢裡才能知曉。

《烙印戰士》那厚重的畫風繪畫出陰暗與險惡的氛圍，感情戲與動作大場面同樣出色，並且節奏掌握得當，可為就算久久一本也讓觀眾每次都期待故事接下來的發展。在2002年時《烙印戰士》獲得了手塚治虫文化賞的最佳漫畫獎，雖然故事連載30多年未完，但也算給予三浦建太郎漫畫創作中莫大的肯定，還有讀者不捨的情懷中，就將經典留在記憶中最好的那一刻吧。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《烙印勇士》狂戰士未完詩篇】