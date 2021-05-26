Robo-Dou EVA 2號機開箱　武器/換裝/售後比併　撼贏Metal Build

撰文：長濱睡睡
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Robo-Dou 《福音戰士》EVA-02 2號機，係由香港品牌ThreeZero開發。這系列已經生產過初號機以及兩款《機動警察》，風評極佳。人氣僅次初號機的紅色機體EVA-02水準如何？即睇開箱！
Metal Build 帶起18cm高（即MG高達模型的比例）合金可動機械人figure熱潮，國內有CCSTOYS的天元突破及鐵甲萬能俠Zero，而香港品牌ThreeZero的Robo-Dou系列在日本、香港、歐美反應都很好，原因很簡單：抵食夾大件。
首次，喜歡舉鐵的玩家會很愛它，比如Patlabor 英格倫有警車一樣的閃令令白色合金外甲，雙肩有警號閃燈，2號機更加送3號機配件、一雞兩味。初號機則採用全合金外甲，仲可換暴走頭。那EVA-02又有甚麼玩法呢？記者將Robo-Dou版EVA-02跟Metal Build版2號機作個小比試，看看在細節、配件量各方面，是否有可能打敗日本廠：
EVA 2號機 Robo-Dou vs Metal Build（點圖放大）👇👇
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難得有齊兩款Robo-Dou EVA，先影電視第9集合作跳舞飛踢的姿勢，再玩埋《Error自肥企劃》死亡行星極刑。
（長濱睡睡 攝）
（長濱睡睡 攝）
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20組似到癲ERROR vs EVA 對比圖😆😆
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EVA FRAME 每盒$49.90，一套8盒（鍾世傑 攝）
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