Robo-Dou EVA 2號機開箱　武器/換裝/售後比併　撼贏Metal Build

撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-26 17:02

Robo-Dou 《福音戰士》EVA-02 2號機，係由香港品牌ThreeZero開發。這系列已經生產過初號機以及兩款《機動警察》，風評極佳。人氣僅次初號機的紅色機體EVA-02水準如何？即睇開箱！

Metal Build 帶起18cm高（即MG高達模型的比例）合金可動機械人figure熱潮，國內有CCSTOYS的天元突破及鐵甲萬能俠Zero，而香港品牌ThreeZero的Robo-Dou系列在日本、香港、歐美反應都很好，原因很簡單：抵食夾大件。

首次，喜歡舉鐵的玩家會很愛它，比如Patlabor 英格倫有警車一樣的閃令令白色合金外甲，雙肩有警號閃燈，2號機更加送3號機配件、一雞兩味。初號機則採用全合金外甲，仲可換暴走頭。那EVA-02又有甚麼玩法呢？記者將Robo-Dou版EVA-02跟Metal Build版2號機作個小比試，看看在細節、配件量各方面，是否有可能打敗日本廠：

EVA 2號機 Robo-Dou vs Metal Build（點圖放大）👇👇

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同場睇：Robo-Dou 初號機+2號機圖輯👇👇

難得有齊兩款Robo-Dou EVA，先影電視第9集合作跳舞飛踢的姿勢，再玩埋《Error自肥企劃》死亡行星極刑。

（長濱睡睡 攝）

（長濱睡睡 攝）

同場睇：Robo-Dou EVA零號機（改）送原創大盾👇👇

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同場睇：ERROR Cos EVA福音戰士😆😆

20組似到癲ERROR vs EVA 對比圖😆😆

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原文連結：ERROR Cos EVA福音戰士 魔改《殘酷天使》歌詞 193扮綾波爆笑！

同場睇：食玩EVA FRAME開箱 初號機易砌又好扭👇👇

EVA FRAME 每盒$49.90，一套8盒（鍾世傑 攝）

5大優點令EVA FRAME比模型玩得更爽！

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原文連結：食玩EVA FRAME開箱 初號機易砌又好扭 5個原因第一彈8款全套買

同場加映：Dynaction EVA初號機開箱

試玩Report：CCSTOYS鐵甲萬能俠魔神ZERO合金