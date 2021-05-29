撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-29 06:00

【MHRise／MHR／魔物獵人堀起／Monster Hunter／Switch／】獵人們都等了很久的MHR 3.0更新終於推出，今次有獵人們都非常期待的天彗龍登場，以下為攻略心得。

在MHR中登場的天彗龍是特殊個體「秘紅赫耀的天彗龍」，和以前的天彗龍相比也追加了動作。

按圖放大MHRise天彗龍攻略、招式拆解及擴散弓速殺法：

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