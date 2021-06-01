撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-06-01 14:45

【2021年6月．扭蛋figure玩具】玩具figure愈來愈貴、想砌高達模型又要同人搶貨，不如改玩扭蛋吧！即睇6月份精選38套扭蛋，有動漫人物《呪術廻戰》、《鬼滅之刃》、《龍珠》、《高達》，日本人氣超狂Hololive 2期生；女仔選擇更多，迷你食具、食物，迪士尼、Sanrio樣樣有！

6月精選扭蛋 38套必抽玩具（點圖放大）

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Hololive 2期生掛飾 這套必搶必火

現在在日本，虛擬YouTuber人氣可能比偶像女團更高，這套扭蛋掛飾牌仔，日本未出已被預訂一空，香港6月中或會有水貨到（角色版權問題，BANDAI沒行貨），到時一定要留意！

同場睇：迪士尼角色景品展 入場打卡有禮送

5月29日(六)開始，元朗有個Disney Collection Festival展覽，買限定迪士尼公主Q Posket 大頭妹景品！打卡仲有免費的得精美 Q Posket紀念品送！

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詳細購物指南：黑白魔后｜迪士尼Disney Collection Festival展 送Q Posket贈品

同場睇：塗鴉王國｜Hololive連動合作玩法介紹

手機遊戲《塗鴉王國》（ラクガキキングダム）最近和人氣VTuber品牌「Hololive」推出連動合作，喜歡Hololive和VTuber的朋友當然要一玩了。

按圖放大抽首方法及Hololive角色、塗鴉取得法👇👇

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詳細介紹文：塗鴉王國｜Hololive連動合作玩法介紹 首抽推薦+下載3D模組教學

同場加映：Pop Mart盲盒景品玩具店進駐希慎廣場（點圖放大）

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更多商品介紹：Pop Mart玩具店進駐希慎廣場 海棉寶寶、SML 8款必玩盲盒推介

同場加映：沙田三千呎玩具倉直擊！$49買EVA他媽哥池（點圖放大）👇

（鍾世傑 攝）

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原文有更多平價介紹：沙田三千呎玩具倉直擊！高達/合金/LEGO抵買推介$49買EVA他媽哥池

同場加映：沙田區其他玩具店（點圖放大）

去完玩具倉，其實沙田還有其他玩具迷必去鋪頭，仲非常順路。

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👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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其他6間推介toy shop，請點擊連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

👇👇同場睇：8間開源道廠廈區玩具店／玩具倉👇👇

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全8間觀塘推介toy shop，請點擊連結：買高達/超合金/Tomica 觀塘8間玩具店/開倉推介